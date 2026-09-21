Kırk yıl sonra okul bahçesinde dönem arkadaşlarıyla buluştular

Mezunlar buluşması

Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin 1984-1985 dönemi mezunları, mezuniyetlerinin 40'ıncı yılında okul bahçesinde bir araya geldi. Düzenlenen Mezunlar Buluşması programı, dönemin öğrencilerini ve öğretmenlerini aynı çatı altında topladı.

Organizasyon ve katılımcılar:

Programın organizasyonunu, dönemin öğrencilerinden olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. İbrahim Yurdunuseven üstlendi. Etkinliğe, 40 yıl önce öğrencilere ders veren öğretmenler de katılarak döneme ait tanıdık yüzleri yeniden bir araya getirdi.

Programda yaşananlar:

Buluşmada, eskideki okul yoklaması yeniden yapıldı ve mezunların isimleri okunduğunda katılımcılar bir an için öğrencilik yıllarını yeniden yaşadı. Dönemin okul kapısında satılan çam tatlısı ve bilimin de ikram edildiği etkinlikte öğretmenler ve mezunlar eski günleri yad ederek sohbet etti.

Kapanış ve hatıralar:

Yurdunuseven, 40 yıl sonra aynı okul bahçesinde öğretmenleri ve dönem arkadaşlarıyla buluşmanın kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu belirtti. Program, mezunlar tarafından Yurdunuseven'e kep ve cübbe giydirilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ’NİN 1984-1985 DÖNEMİ MEZUNLARI, MEZUNİYETLERİNİN 40’INCI YILINDA AYNI OKUL BAHÇESİNDE DÜZENLENEN MEZUNLAR BULUŞMASI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ.