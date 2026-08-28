Kırka'da ETİ Bor kil hattına yapılan tahribatın ardından tutuklu sayısı üçe yükseldi

Olayın seyri ve zarar:

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde bulunan ETİ Bor Maden İşletmesi'nde, kil hattının kesilmesi sonucu tesis yaklaşık 500 bin TL tutarında maddi zarara uğradı. Olay, işletmede üretim ve taşıma hattında meydana gelen tahribat biçiminde kayıtlara geçti.

Firma ve jandarma yetkilileri, hattın kesilmesiyle çıkan malzemenin taşınmasına yönelik düzenlemelerin ve sorumluluk zincirinin soruşturma kapsamında incelendiğini belirtti. Sorumluların tespiti ve zarar tazmini çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), müracaat savcısının talimatıyla olayla ilgili derinlemesine çalışma başlattı. İlk aşamada hattı kestiği belirlenen E.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Takip eden aşamada, kil hattından çıkan malzemeyi taşımakla yükümlü yüklenici firmanın yetkilisi İ.K. ile H.O. ve M.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket yöneticisi İ.K. ve M.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer şüpheli H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son durum ve etkileri:

Soruşturma sonucunda tutuklu sanık sayısı artık üç kişiye yükselmiş durumda. Olay, işletme bakımından hem üretim süreçlerinde kesinti hem de maddi kayıpla sonuçlanırken, hukuki sürecin tamamlanmasına kadar işletme güvenliği ve sorumluluk mekanizmalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

ESKİŞEHİR’DE BULUNAN ETİ BOR’A AİT KİL HATTINI KESEREK 500 BİN TL ZARARA YOL AÇAN OLAYDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN YÜKLENİCİ FİRMA YETKİLİSİ İ.K. VE M.K. TUTUKLANDI. BÖYLECE OLAYDAKİ TOPLAM TUTUKLU SAYISI 3’E YÜKSELDİ.