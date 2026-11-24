Şair Eşref Mahallesi'nde kapsamlı yol yenileme çalışması:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan 6 sokakta toplam 4 bin ton sıcak asfalt serimine başladı. Proje, mahallede uzun süredir devam eden bozuk yol şikayetlerini hedef alarak ulaşım konforunu ve güvenliğini arttırmayı amaçlıyor.

Belediye yetkilileri, çalışmanın Manisa genelinde yürütülen yol yapım ve yenileme faaliyetlerinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Söz konusu sokakların birbirine bağlanmasıyla birlikte yerel trafik akışında da düzenlenme bekleniyor.

Çalışmanın büyüklüğü ve uygulama detayları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiyeler Sorumlusu Fatih Taşlı, Akhisar plentinde üretilen sıcak asfaltın kullanıldığını ve serimin 7/24 sürdüğünü açıkladı. Taşlı, devam eden program kapsamında il genelinde benzer asfalt serimlerinin devam ettiğini vurguladı.

Yetkili, altyapısı tamamlanan mahallelerde ilk etapta stabilite ve drenaj çalışmalarının tamamlandığını, bunun ardından sıcak asfalt uygulamasına geçildiğini ifade etti. Çalışmanın etap etap ilerleyeceği ve sokakların kısa sürede kullanıma açılacağı bildirildi.

Yerel halktan memnuniyet ve teşekkürler:

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi. Fatma Yıldırım, yolların önceki durumunun kullanılamaz halde olduğunu belirterek asfalt çalışmasının günlük yaşamı kolaylaştıracağını söyledi. Diğer bir sakin Osman Marangoz ise emeği geçenlere teşekkür ederek projenin insan odaklı bir yatırım olduğunu kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu çalışmayla ilgili, "Manisa’mızın her ilçesinde, her mahallesinde halkımız için çalışıyoruz" diyerek verilen sözlerin yerine getirildiğini belirtti. Başkan Dutlulu, il genelinde 17 ilçede süren yol yatırımlarının vatandaşların ulaşım konforunu artırmayı hedeflediğini ekledi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla Şair Eşref Mahallesi'ndeki ulaşımda hem konfor hem de güvenlik artışı bekleniyor. Belediye ekipleri, bakım ve onarım programlarını takip ederek benzer çalışmaların diğer mahallelere de yayılacağını bildirdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİR EŞREF MAHALLESİ'NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN 6 SOKAKTA 4 BİN TON SICAK ASFALT SERİMİNE BAŞLADI.