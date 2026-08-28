Kırklar mescidi 3 bin 140 rakımda yeniden hayat buluyor

Kırklar Mescidi yeniden inşa ediliyor

Trabzon-Bayburt sınırındaki Soğanlı Dağları'nda, 3 bin 140 metre rakımdaki Kırklar Dağı Mescidi, birkaç ay önce çıkan yangında ağır hasar görmüştü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışmalarla mescidin tamamı ahşap olarak yeniden inşa ediliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Kırklar Dağı'na çıkarak hem incelemelerde bulundu hem de Cuma namazını vatandaşlarla birlikte kıldı. Başkan Genç, projenin Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlandığını; yerel dernekler, muhtarlar ve hayır sahiplerinin de destek verdiğini ifade etti.

İnşaatın kapsamı ve hedeflenen tamamlanma süresi:

Kırklar Mescidi'nin kaba inşaatı tamamlanmak üzere. Proje, yapının önceki ruhunu koruyacak şekilde tamamı ahşap malzemeyle yeniden inşa edilmesini öngörüyor. Çalışmaların yaklaşık bir buçuk ay içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Başkan Genç, yangın sonrası ortaya çıkan hasarın ardından belediye ekipleri ile birlikte hızlı bir müdahale süreci başlattıklarını, projenin hem teknik hem de manevi boyutlarının dikkate alındığını belirtti. Projenin kaba inşaat aşamasının sona ermesiyle birlikte iç donanım ve çevre düzenlemesi çalışmaları hız kazanacak.

Milli ve manevi önem:

Başkan Genç, Kırklar Dağı'nın Trabzon için sadece coğrafi bir uç nokta olmadığını; aynı zamanda milli ve manevi açıdan da önem taşıdığını vurguladı. Bölge, geleneksel söylemde 'üçler, yediler, kırklar' anlayışı çerçevesinde tarih boyunca önemli istişarelerin yapıldığı bir yer olarak tanımlanıyor.

Genç, "İlelebet bayrağımız dalgalanacak, ilelebet burada inşallah ezan okunacak" ifadelerini kullanarak, mescidin bölge için taşıdığı sembolik değere dikkat çekti. Başkan ayrıca, mescide yıllardır emek veren ve buradaki mihrap taşına hizmet eden hoca ile gönüllülere teşekkür etti.

Yürütülen yeniden inşa çalışması, bölgenin hem ibadet ihtiyacını karşılamayı hem de Kırklar Dağı'nın manevi kimliğini geleceğe taşımayı amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla, mescidin yüksek rakımdaki konumu nedeniyle Türkiye'nin en yüksek ibadet noktalarından biri olarak öne çıkması bekleniyor.

Yerel yönetim, dernekler ve muhtemel hayır sahiplerinin katkılarıyla süren inşaatın tamamlanmasının ardından Kırklar Mescidi, yaşanan yangın hasarının izlerini silerek yeniden hizmete açılacak.

TRABZON-BAYBURT SINIRINDA, SOĞANLI DAĞLARI ÜZERİNDE 3 BİN 140 METRE RAKIMDA BULUNAN VE GEÇTİĞİMİZ AYLARDA ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELEN KIRKLAR DAĞI MESCİDİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR.