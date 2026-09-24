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Kırklareli bağımlılıkla mücadelede önleyici adımları öne çıkardı

Kırklareli Valiliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıda bağımlılıkla mücadelede önleme, erken müdahale, rehabilitasyon ve UYUMA uygulaması vurgulandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 20:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kırklareli bağımlılıkla mücadelede önleyici adımları öne çıkardı

Kırklareli bağımlılıkla mücadelede önleyici adımları öne çıkardı

Kırklareli’de Valilik koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Kurulu Toplantısı, İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda kent genelinde sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı, önümüzdeki dönemde uygulanacak tedbirler ele alındı.

Toplantıda ele alınan öncelikler:

Kırklareli Valisi Uğur Turan toplantıda bağımlılığın sadece bireyi değil aileyi ve toplumu da etkileyen çok katmanlı bir sorun olduğuna dikkat çekti. Turan, bağımlılıkla mücadelenin güvenlik ve tedavi hizmetlerinin ötesinde önleme, risk altındaki kişilere ulaşma, erken müdahale ve rehabilitasyonun bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini söyledi. Vali, aile bağlarının korunmasının ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin stratejinin merkezinde olduğunu vurguladı.

Toplantıda mevcut programların etkililiği, gençleri hedefleyen önleyici eğitimlerin yaygınlaştırılması ve kurumlar arası eşgüdümün artırılması gibi somut adımlar değerlendirildi. Yerel hizmetlerin erişilebilirliğinin artırılması ve bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin katkısının sağlanması üzerinde duruldu.

UYUMA çağrısı ve vatandaş sorumluluğu:

Vali Turan, vatandaşları UYUMA uygulamasını kullanmaya çağırdı. UYUMA yani Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması kapsamında sunulan bu ihbar mekanizması sayesinde, uyuşturucu madde kullanımı, satışı veya şüpheli durumlar konum, fotoğraf ve video desteğiyle kolluk kuvvetlerine hızlı ve güvenli şekilde bildirilebiliyor. Turan, ihbar sahiplerinin kimlik ve kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunduğunu hatırlatarak, ‘‘Uyuşturucuyla mücadelede sessiz kalmayalım’’ çağrısını yineledi.

Vali, zamanında yapılan ihbarların bir evladın hayatını kurtarabileceğini ve bir ailenin geleceğini koruyabileceğini belirterek, sorumluluğun sadece tek bir kurumun değil, toplumun ortak görevi olduğunu ifade etti.

Toplantı, Kırklareli’nde bağımlılıktan korunmaya yönelik stratejilerin güçlendirilmesi, erken müdahale mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve tedavi-rehabilitasyon süreçlerinin bütüncül şekilde işletilmesi hedefiyle sonlandırıldı. Vali Turan, hedefin sağlıklı, bilinçli ve güçlü nesiller yetiştirmek olduğunu yineledi.

VALİLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE DÜZENLENEN TOPLANTI İL ÖZEL İDARESİ MECLİS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ....

VALİLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE DÜZENLENEN TOPLANTI İL ÖZEL İDARESİ MECLİS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR İLE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRİLECEK TEDBİRLER KONUŞULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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