Kırklareli balıkçısından palamut ve kıyma fiyatı açıklaması

Kırklareli'de palamut sezonu ve fiyatlar

Kırklareli'nde çocukluğundan beri balıkçılık yapan Baran Eğer, 1 Eylül'de başlayan sezonun palamut açısından verimli geçtiğini belirtti. Eğer, palamudun tanesi ve kıyma fiyatlarına dair bilgiler aktarırken, hem balıkçıların hem tüketicilerin yönelimlerine dikkat çekti.

sezonun gidişatı ve üretim sözleri:

Eğer, balık sezonuna 1 Eylül'de başladıklarını ve denizlerde palamut bolluğu gözlemlediklerini söyledi. Buna bağlı olarak çoğu kayığın palamuda yöneldiğini; balıkçıların birçoğunun istavrit tutmadığını ifade etti. Vatandaşların da şu an için palamudu tercih ettiğini belirten Eğer, bol ve taze bir sezon temennisinde bulundu.

fiyat, ağırlık ve satış uygulamaları:

Balığın satışına ilişkin bilgilerde palamudun tanesini 100-130 TL arasında sattıklarını söyleyen Eğer, bir palamutun ortalama 750-800 gram geldiğini aktardı. Kıyma fiyatına dikkat çekerken ise 1 kilo kıymanın kilosu bin lira ifadelerini kullandı. Ayrıca palamut için müşteriye kesme ve temizleme hizmeti sunduklarını, bu hizmetin ücretsiz veya kolay erişilebilir olduğunu vurguladı.

Eğer, geçen yılla kıyaslayarak fiyatların genel hatlarıyla aynı olduğunu, fakat hamside geçen seneye göre ciddi fiyat farklılıkları görüldüğünü dile getirdi: geçen sene hamsinin kasasının 500 TL olduğunu, şimdi ise 3.000 TL seviyelerinde olduğunu anlattı. Konuşmasında sabah çıkışı taze balığın niteliğine de vurgu yaparak tüketicileri günlük balık almaya davet etti.

Baran Eğer, mesleğinin kendisi için aileden gelen bir iş olduğunu belirterek hem balıkçılığın zorluğuna hem de denizde gözlemledikleri berekete dikkat çekti. Vatandaşlara taze balık tüketimini teşvik ederken, sezonun sürdüğü sürece palamut satışlarının devam edeceğini bildirdi.

KIRKLARELİ’NDE BALIKÇILIK YAPAN BARAN EĞER, PALAMUDUN TANESİNİ 100-130 TL ARASINDA SATTIKLARINI BELİRTEREK, "1 KİLO KIYMANIN KİLOSU ZATEN BİN LİRA. PALAMUDUN TANESİ 750-800 GRAM GELİYOR 130 TL " DEDİ. VATANDAŞI TAZE VE GÜNLÜK BALIK YEMEYE DAVET ETTİ.