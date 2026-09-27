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Kırklareli sahilinde pazartesi fırtınası uyarısı

Meteoroloji, Demirköy ve Vizenin sahil kesimlerinde 28 Eylül Pazartesi 06.00-15.00 arasında rüzgârın saatte 50-75 km ile fırtına halinde eseceğini duyurdu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırklareli sahilinde pazartesi fırtınası uyarısı

Kırklareli sahilinde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısında beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinin sahil kesimleri için fırtına uyarısı ilan etti.

Etkileri ve zamanlaması:

Kurumdan yapılan açıklamaya göre rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Uyarıda, fırtınanın 28 Eylül Pazartesi saat 06.00 ila 15.00 arasında etkili olacağı kaydedildi.

Kimlerin dikkat etmesi gerekiyor:

Yetkililer, özellikle balıkçılar ve denizciler olmak üzere sahil kesimlerinde bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Açıklamada fırtınanın deniz ulaşımında aksamalar, balıkçılık faaliyetlerinde olumsuzluklar, yüksek dalga ve deniz kabarması ile kuvvetli rüzgara bağlı tehlikeler yaratabileceği vurgulandı.

Acil durum iletişimi:

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibat kurulabileceği, konum ve acil durum bilgilerinin hızlı iletilmesi amacıyla Hayat 112 uygulamasının da kullanılabileceği belirtildi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KIRKLARELİ’NİN DEMİRKÖY VE VİZE İLÇELERİNİN SAHİL KESİMLERİ İÇİN...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KIRKLARELİ’NİN DEMİRKÖY VE VİZE İLÇELERİNİN SAHİL KESİMLERİ İÇİN FIRTINA UYARISINDA BULUNDU. RÜZGARIN SAATE 50 İLE 75 KİLOMETRE HIZA ULAŞMASI BEKLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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