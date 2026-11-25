Atama kararı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname kapsamında toplam 41 ilin valisi yer değiştirirken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

Bu kapsamda Kırklareli Valisi Uğur Turan İçişleri Bakanlığı emrine alınmış; yerine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan atandı.

Yeni valinin profili:

Mehmet Ali Özkan, 1973 yılında Ankara'nın Güdül ilçesinde doğdu ve halen Yozgat Valisi olarak görev yapıyordu. Resmi açıklamada Özkan'ın önümüzdeki günlerde Kırklareli'de göreve başlamasının beklendiği belirtildi.

Atamanın kapsamı:

Kararname, Kırklareli değişikliğinin ötesinde geniş çaplı bir vali rotasyonu içeriyor. Resmi metinde belirtilen sayı ve atamalar çerçevesinde yeni görev dağılımı uygulanacak ve ilgili valilerin görev yerlerine ilişkin süreçler önümüzdeki günlerde netleşecek.

YOZGAT VALİSİ MEHMET ALİ ÖZKAN İSE KIRKLARELİ VALİLİĞİNE ATANDI.