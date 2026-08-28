Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Kırklareli yayla şenlikleri kültürel mirası ve bağcılığı öne çıkaracak

Kırklareli'de 4-6 Eylül'de düzenlenecek 17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri, etkinliklerle kültürü canlandırıp bağcılığı hatırlatacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 21:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kırklareli yayla şenlikleri kültürel mirası ve bağcılığı öne çıkaracak

17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri kente dönüyor

Kırklareli'de 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şenliklerin tanıtımı için Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Bulut, tüm Kırklarelilileri etkinliğe davet ederek organizasyonun kentin sosyal ve kültürel dokusuna katkısına işaret etti.

Program ve başlangıç saati:

Şenlikler 4-6 Eylül tarihleri arasında sürecek. Bulut, kentin geçen yıla göre program günlerini bir hafta geriye çektiğini belirterek, 'Kısmetse 4 Eylül saat 16.00’da kortejimizle başlayacak. 5 Eylül Cumartesi günü Yayla Meydanı’nda yine devam edecek.' ifadelerini kullandı.

Hedefler ve açıklamalar:

Bulut, etkinliğin amaçlarını şu sözlerle anlattı: 'Geçtiğimiz yıla göre farklı olarak günleri bir hafta geriye çektik. Burada da temel çıkış noktamız, sebebimiz bu tip organizasyonlar bizim kültürümüzün yaşatılması, bizlerin bir araya gelebilmesi, her renkten, her cinsten, her görüşten, her yaştan, her fikriyattan vatandaşımızın bir arada kaynaşabilmesi, aktivite içerisinde bulunabilmesi açısından çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla bu etkinlikler gerçekleştirilirken de mümkün olduğunca bunları çakıştırmamaya gayret etmek gerekiyor. Geçmişte bizim için çok büyük bir değer olan üzümü, bağcılığı, bir nebze unutulmuş olan bu sektörü bugün tekrar yavaş yavaş hatırlatmak. Unutulan değerleri ya da üretkenliği, üreticiliği hepsine daha da sağlıklı ortamlar sunmak'

Belediye yetkilileri, şenliklerin yerel üretimi ve bağcılığı öne çıkarmayı, farklı yaştan ve görüşten vatandaşların bir araya gelmesini sağlamayı hedeflediğini belirtiyor. Etkinlik programında kortej, meydan etkinlikleri ve yöresel sunumların yer alması planlanıyor; organizasyonun günlerinin çakışmaması için yapılan düzenlemelerin katılımı artırması bekleniyor.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI DERYA BULUT

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI DERYA BULUT

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağımsızlık meşalesi gelecek kuşaklara miras olacak
images

Üzümlü kaymakamı Tanyeri jandarma karakolunda güvenlik çalışmalarını yerinde değ...
images

Samandağ'da inatçı keçilerin dağ macerası iki saatlik operasyonda sonlandı
images

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan ett...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağımsızlık meşalesi gelecek kuşaklara miras olacak

Adilcevaz'da asırlık değirmen zamanla yarışıyor

İklim kararları yarının sağlığını belirliyor: Düzce'de farkındalık eğitimi

Asırlık değirmen Adilcevaz'da geleneği öğütmeye devam ediyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı