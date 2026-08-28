Kırklareli yayla şenlikleri kültürel mirası ve bağcılığı öne çıkaracak

17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri kente dönüyor

Kırklareli'de 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şenliklerin tanıtımı için Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Bulut, tüm Kırklarelilileri etkinliğe davet ederek organizasyonun kentin sosyal ve kültürel dokusuna katkısına işaret etti.

Program ve başlangıç saati:

Şenlikler 4-6 Eylül tarihleri arasında sürecek. Bulut, kentin geçen yıla göre program günlerini bir hafta geriye çektiğini belirterek, 'Kısmetse 4 Eylül saat 16.00’da kortejimizle başlayacak. 5 Eylül Cumartesi günü Yayla Meydanı’nda yine devam edecek.' ifadelerini kullandı.

Hedefler ve açıklamalar:

Bulut, etkinliğin amaçlarını şu sözlerle anlattı: 'Geçtiğimiz yıla göre farklı olarak günleri bir hafta geriye çektik. Burada da temel çıkış noktamız, sebebimiz bu tip organizasyonlar bizim kültürümüzün yaşatılması, bizlerin bir araya gelebilmesi, her renkten, her cinsten, her görüşten, her yaştan, her fikriyattan vatandaşımızın bir arada kaynaşabilmesi, aktivite içerisinde bulunabilmesi açısından çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla bu etkinlikler gerçekleştirilirken de mümkün olduğunca bunları çakıştırmamaya gayret etmek gerekiyor. Geçmişte bizim için çok büyük bir değer olan üzümü, bağcılığı, bir nebze unutulmuş olan bu sektörü bugün tekrar yavaş yavaş hatırlatmak. Unutulan değerleri ya da üretkenliği, üreticiliği hepsine daha da sağlıklı ortamlar sunmak'

Belediye yetkilileri, şenliklerin yerel üretimi ve bağcılığı öne çıkarmayı, farklı yaştan ve görüşten vatandaşların bir araya gelmesini sağlamayı hedeflediğini belirtiyor. Etkinlik programında kortej, meydan etkinlikleri ve yöresel sunumların yer alması planlanıyor; organizasyonun günlerinin çakışmaması için yapılan düzenlemelerin katılımı artırması bekleniyor.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI DERYA BULUT