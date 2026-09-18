Kırklareli'de miniklerle İstiklal Marşı'nda buluştu: bakan Tekin öğretmenlerle bir araya geldi

Kırklareli ziyareti ve okul buluşması

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nu ziyaret etti. Okul girişinde ve çevresinde kendisini karşılayan veli ve öğretmenlerle kısa sohbetler gerçekleştiren Tekin, eğitim ortamını yerinde gözlemledi.

bayrak töreni ve öğrencilerle etkileşim:

Bakan Tekin, okul bahçesinde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrencilerle birlikte İstiklal Marşını söyledi. Minik öğrencilerle yakın temas kuran Tekin, tören sırasında çocukların heyecanını ve tatlı telaşını gözlemledi.

öğretmenlerle toplantı ve taleplerin dinlenmesi:

Bayrak töreninin ardından okulun öğretmenler odasında düzenlenen toplantıda Tekin, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi. Eğitim süreçlerine dair değerlendirmelerde bulunan Tekin, öğretmenlerle yapılan görüşmede okuldaki uygulamalar ve ihtiyaçlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Program kapsamında Bakan Tekin'e Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti. Ziyaret, hem okul paydaşlarıyla doğrudan iletişim kurulması hem de eğitim süreçlerinin yerinde değerlendirilmesi açısından planlanan temasların bir parçası olarak tamamlandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, KIRKLARELİ’NDE ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.