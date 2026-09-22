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Kırklareli'de öğrenci odaklı rehberlik ve okul güvenliği gündeme alındı

Kırklareli İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıda okul güvenliği, akran nezaketi ve rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kırklareli'de öğrenci odaklı rehberlik ve okul güvenliği gündeme alındı

Kırklareli'de rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları değerlendirildi

Kırklareli İl Millî Eğitim Müdürlüğü başkanlığında düzenlenen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yürütme Komisyonu Toplantısında, öğrencilerin eğitim ortamlarının güvenli, huzurlu ve destekleyici hâle getirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda hem mevcut uygulamalar gözden geçirildi hem de yaygınlaştırılacak öncelikler belirlendi.

Akran nezaketi ve sosyal-duygusal gelişim:

Komisyonda, okullarda saygı, anlayış, empati ve yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesine yönelik akran nezaketi çalışmalarının yaygınlaştırılması üzerinde duruldu. Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek rehberlik programlarının, okul içi etkinlikler ve iletişim kanalları aracılığıyla entegre edilmesi gerektiği vurgulandı.

Okul güvenliği ve rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi:

Toplantıda ayrıca okul güvenliğinin sağlanması, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ile ilgili yaklaşımlar ele alındı. Güvenli okul ortamı, güçlü iletişim ve nezaket kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Bu çerçevede personel farkındalığı, öğrenci destek mekanizmaları ve okul içi politika uyumunun önemine dikkat çekildi.

Sonuç olarak, Kırklareli İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen komisyon çalışmalarıyla öğrenci merkezli, destekleyici ve güvenli eğitim ortamlarının güçlendirilmesine devam edileceği ifade edildi.

KIRKLARELİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANLIĞINDA, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜRÜTME...

KIRKLARELİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANLIĞINDA, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜRÜTME KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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