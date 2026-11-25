saha çalışmaları ve amaçları:

Kırklareli’nin farklı ilçelerinde, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yerli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla saha incelemeleri, teknik kontroller ve demonstrasyon ekimleri sürdürülüyor. Çalışmaların odağında, yeni çeşitlerin bölge koşullarına adaptasyonunun izlenmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesi bulunuyor.

ilçe çalışmalarının ayrıntıları:

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, buğday ve kanola ekili alanlarda fenolojik gözlemler yaparak arazilerde incelemelerde bulundu ve üretim süreçlerine dair teknik değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Pehlivanköyte, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından demonstrasyon çalışmaları kapsamında temin edilen buğday çeşitlerinin ekimi, ilçe teknik personelinin kontrol ve gözetiminde yapıldı. Aynı ilçede, İl Özel İdaresi destekli Macar fiği Projesi kapsamında ekili alanlarda teknik kontroller gerçekleştirildi ve yeni ekim hazırlıklarına yönelik arazi incelemeleri yapıldı.

Vize ilçesinde TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli Halkalı ve Kuşak yulaf çeşitlerinin bölge şartlarına adaptasyonunu gözlemlemek üzere demonstrasyon ekimi yapıldı; bu uygulama üreticilere tanıtıldı.

Babaeskite ise Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Macar fiğinin demonstrasyon ekimi, ilçe müdürlüğü teknik personelinin kontrol ve gözetiminde gerçekleştirildi.

hedefler ve beklenen katkılar:

Yürütülen çalışmalarla farklı ürün çeşitlerinin bölge şartlarına uyumu gözlemlenerek saha verileri toplanıyor. Amaç, üreticilerin alternatif çeşitler hakkında bilinçlendirilmesi, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yerli tohum kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Teknik kontroller ve demonstrasyonlar, ilerleyen dönemlerde yapılacak üretim planlamaları için referans oluşturacak veriler sağlıyor.

LÜLEBURGAZ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELİ TARAFINDAN BUĞDAY VE KANOLA EKİLİ ALANLARDA FENOLOJİK GÖZLEMLER YAPILARAK ARAZİLERDE İNCELEMELERDE BULUNULDU