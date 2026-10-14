Kırklareli'de sahte polis dolandırıcılığı: 6 milyon liralık ziynet eşyasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Olayın ortaya çıkışı ve soruşturma süreci

Kırklareli’de, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce telefonla aranan bir vatandaşın ziynet eşyası ve nakit parası alındı. Olayın ardından Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Takip ve yakalama:

Yürütülen çalışmalar sonucu suçu gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ç. takibe alındı ve Bolu’da yakalandı. Şüpheli, gözaltına alınmasının ardından Kırklareli’ye sevk edildi.

Ele geçirilenler ve soruşturmanın ayrıntıları:

Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 5 bin 500 dolar, 80 çeyrek altın, 2 yarım altın, 4 reşat altını, 1 Ata altın ile değişik tür ve ebatlarda 34 bilezik ve çeşitli kolye, zincir, bileklik, küpe ve alyans gibi ziynet eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilen nakit para ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu bildirildi.

Yakalanan şüpheli ve suç unsurları, gerekli işlemler için Kırklareli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olay, sahte polis yöntemiyle gerçekleştirilen telefon dolandırıcılıklarının ciddiyetini bir kez daha gösterirken, emniyet birimleri benzer olaylara karşı vatandaşları uyarıyor ve soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor.

KIRKLARELİ'NDE TELEFONLA ARADIKLARI BİR VATANDAŞA KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK YAKLAŞIK 6 MİLYON LİRASINI DOLANDIRAN ŞAHISLARDAN BİRİ, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SONUCU BOLU'DA YAKALANDI. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.