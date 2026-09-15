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Kırklareli'den olimpiyat pistine: 16 yaşındaki judocunun hedefi dünya şampiyonluğu

Asaf Mert Kişmir, 16 yaşında, Türkiye ve Balkan dereceleriyle dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kırklareli'den olimpiyat pistine: 16 yaşındaki judocunun hedefi dünya şampiyonluğu

Kırklareli'de başlayan judo serüveni

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Asaf Mert Kişmir, judoya 6 yaşında başladı ve bugün 16 yaşında önemli derecelere imza attı. Üç yıl önce minikler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Kişmir, Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 3. olarak madalya kazandı. Bu sezon ise Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 3. olarak ilini temsil etmeye devam etti.

başarıları ve dereceleri:

Kişmir'in yarışma geçmişi, erken yaşta edindiği teknik altyapı ve ülke çapındaki başarılarla şekillendi. Antrenörlüğünü yapan Ali hoca ile çalışma sürecinde öğrendiği hareketler ve teknikler, genç sporcunun ulusal ve bölgesel turnuvalarda öne çıkmasını sağladı. Romanya'daki Balkan Şampiyonası'nda elde edilen üçüncülük, Kişmir'in uluslararası arenaya adım atan sporcular arasında yer aldığını gösteriyor.

gelecek hedefleri ve antrenman yaklaşımı:

Kişmir, ilerideki en büyük hedefinin dünya şampiyonası ve olimpiyatlar olduğunu belirtiyor. Ailesinin tavsiyesiyle başladığı sporu Ali hoca ile benimseyip sürdürdüğünü anlatan sporcu, gördüğü teknikleri uygulayarak Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında derece yapmayı hayal ettiğini söylüyor. Ayrıca sporun çocuk gelişimi ve sağlığı için önemine vurgu yaparak, özellikle kendi yaşıtlarına judoyu tavsiye ediyor. Genç judocunun odaklandığı noktalar disiplinli antrenman, teknik tekrarlar ve yarışma tecrübesi kazanmak olarak öne çıkıyor.

KIRKLARELİ’NDE 6 YAŞINDA BAŞLADIĞI JUDODA TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VE BALKAN ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE EDEN 16...

KIRKLARELİ’NDE 6 YAŞINDA BAŞLADIĞI JUDODA TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VE BALKAN ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE EDEN 16 YAŞINDAKİ ASAF MERT KİŞMİR, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VE OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETME HEDEFİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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