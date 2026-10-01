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Kırklareli'nde adımlar sağlıklı yaşlanma için atıldı

Kırklareli'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde valinin de katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, sağlıklı ve aktif yaşlanmaya vurgu yaptı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırklareli'nde adımlar sağlıklı yaşlanma için atıldı

Kırklareli'nde adımlar sağlıklı yaşlanma için atıldı

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Kırklareli'de düzenlenen kortej yürüyüşü, sağlıklı ve aktif yaşlanma bilincini artırmayı hedefledi. Etkinlik, Dingiloğlu Parkı önünden başlayıp Vilayet Meydanı'nda sona erdi.

yürüyüşün rotası ve katılımcılar:

Yürüyüşe Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, yaşlılar ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar birlikte yürüyerek yaşlı bireylerin toplum içindeki rolüne dikkat çekti ve kuşaklararası dayanışma mesajı verdi.

sağlıklı yaşlanma vurgusu:

Etkinlik boyunca aktif yaşamın yaşlıların fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerindeki olumlu etkileri öne çıkarıldı. Program, yaşlıların toplumsal hayata katılımının artırılmasının ve karar alma süreçlerine dahil edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Yürüyüş, farkındalık yaratmanın yanı sıra yerel yönetim ve toplum arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçladı. Ortak yürüyüş, yaşlanmaya ilişkin önyargıların azaltılması ve yaşlılara yönelik pozitif bakışın güçlenmesine katkı sundu.

KIRKLARELİ’NDE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ KAPSAMINDA, SAĞLIKLI VE AKTİF YAŞLANMAYA YÖNELİK...

KIRKLARELİ’NDE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ KAPSAMINDA, SAĞLIKLI VE AKTİF YAŞLANMAYA YÖNELİK FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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