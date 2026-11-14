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Kırklareli'nde diyabet farkındalığı için sağlıklı beslenme çağrısı

Yeşilay'ın organizasyonuyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde düzenlenen seminerde dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli kontroller vurgulandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kırklareli'nde diyabet farkındalığı için sağlıklı beslenme çağrısı

Etkinlik ve katılımcılar:

Yeşilay Kırklareli Şubesi tarafından İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen "Sağlıklı Beslenme" seminerine Kırklareli Valisi Uğur Turan da katıldı. Program 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında gerçekleştirildi ve geniş katılımla gerçekleşti.

Diyetisyen sunumu ve ana öneriler:

Diyetisyen Serap Sefünç, katılımcılara sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verdi. Sefünç'ün konuşmasında günlük beslenme düzeninin önemi, dengeli öğünler ve besin çeşitliliği üzerinde duruldu.

Vali Turan'ın mesajı ve toplumsal önlemler:

Vali Uğur Turan, diyabet konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti ve dengeli beslenme, hareketli yaşam ile düzenli sağlık kontrollerinin altını çizdi. Turan, ayrıca güvenilir ve besleyici gıdaya erişimin önemine vurgu yaparak gıda israfının önlenmesi gerektiğini belirtti.

Teşekkür ve katkı sağlayanlar:

Turan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Av. Aydın Kırtıl, Diyetisyen Serap Sefünç, sağlık çalışanları ve gönüllülere teşekkür etti.

KIRKLARELİ’NDE DÜNYA DİYABET GÜNÜ’NDE SAĞLIKLI BESLENMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ. KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR...

KIRKLARELİ’NDE DÜNYA DİYABET GÜNÜ’NDE SAĞLIKLI BESLENMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ. KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN(SOLDAN DÖRDÜNCÜ)

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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