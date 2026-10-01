Dolar 49,0179 +0,00%
Euro 55,4461 -0,18%
Bist 12.337,68 +3,27%
Altın Gram 6.623,76 +0,39%
EUR/USD 1,1288 -0,41%
Brent Petrol 99,97 +1,98%
--°

Kırklareli'nde sarı kod uyarısı: kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

2 Ekim Cuma 00.00-23.59 arasında Kırklareli merkez, Demirköy, Pınarhisar ve Vize'de sarı kod uyarısı verildi; kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kırklareli'nde sarı kod uyarısı: kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kırklareli için meteorolojik sarı kod uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, 2 Ekim Cuma 00.00-23.59 saatleri arasında Kırklareli Merkez, Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. İl genelinde sarı kod uyarısı ilan edildi.

Etkilenecek bölgeler ve zaman dilimi:

Uyarı, özellikle Kırklareli Merkez, Demirköy, Pınarhisar ve Vize için geçerli olup yağışların yerel olarak kuvvetli seyretmesi öngörülüyor. Bildirimde belirtilen zaman aralığı 00.00-23.59 olarak yer aldı.

Beklenen olumsuzluklar ve vatandaşlara öneriler:

Yağışlarla birlikte sel ve su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların yağış sırasında dikkatli olmaları ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmaları istendi.

KIRKLARELİ’NİN MERKEZ, DEMİRKÖY, PINARHİSAR VE VİZE İLÇELERİNDE YEREL OLARAK KUVVETLİ SAĞANAK VE...

KIRKLARELİ’NİN MERKEZ, DEMİRKÖY, PINARHİSAR VE VİZE İLÇELERİNDE YEREL OLARAK KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR. İL GENLİNDE METEOROLOJİK SARI KOD UYARISI VERİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Poyraz fırtınası küçük ölçekli balıkçılığı limana bağladı
images

Boğaz'ın mavisi turkuaza döndü: yağmur sonrası alg patlaması
images

Kaynaşlı'da grup yolunda heyelan sonrası ulaşım güvenliği için müdahale
images

Batı Karadeniz'de cuma başlayıp cumartesi öğle sona erecek fırtına uyarısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Savaştepe sanayi yolu yenilendi, esnaf rahat nefes aldı

Poyraz fırtınası küçük ölçekli balıkçılığı limana bağladı

Samsun'da turizmi güçlendirme hamlesi: sürdürülebilir eğitimle nitelikli hizmet hedefi

Bursa itfaiyesi 150 yeni eğitimli personelle gücüne güç kattı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı