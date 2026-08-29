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Kırklareli'nde tüketici sağlığı için gıda işletmelerinde sıkı denetim

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı kanun kapsamında gıda satış, üretim ve toplu tüketim işletmelerinde denetimlerini sürdürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kırklareli'nde tüketici sağlığı için gıda işletmelerinde sıkı denetim

Kırklareli'de gıda güvenliği denetimleri

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, il genelinde gıda satış, toplu tüketim ve üretim işletmelerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Amaç, tedarik zincirinin her halkasında tüketiciye güvenilir gıda ulaştırılmasını sağlamak.

Denetimlerin içeriği:

Gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin izlenebilirliği ve mevzuata uygunluk kriterleri gözden geçiriliyor. İncelemeler, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılıyor.

Devam eden uygulama ve hedef:

Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

KIRKLARELİ’NDE GIDA İŞLETMELERİNE DENETİMLER SÜRÜYOR

KIRKLARELİ’NDE GIDA İŞLETMELERİNE DENETİMLER SÜRÜYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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