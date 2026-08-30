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Kırklareli'nde zafer coşkusu: Atatürk anıtı önünde 104. yıl kutlaması

Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle; şiir, mehteran ve resmigeçitle coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kırklareli'nde zafer coşkusu: Atatürk anıtı önünde 104. yıl kutlaması

Kırklareli'de 30 Ağustos törenleri coşkuyla gerçekleşti

Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenlerle kutlandı. Program, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

törenin akışı:

Törene çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Vali Uğur Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Murat Temur ve Belediye Başkanı Derya Bulut tören aracından vatandaşları selamlayarak bayramı kutladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu ve günün anlamını vurgulayan konuşmalar yapıldı.

etkinlikler ve ödüller:

Program kapsamında öğrencilerin şiir sunumları yer aldı; mehteran gösterisi ve halk oyunları performanslarıyla tören renklendi. Kutlamalar kapsamında ayrıca Kırklareli Valiliği'nde tebriklerin kabul edilmesi gerçekleştirildi. Farklı spor dallarında dereceye giren çocuklara hediyeleri Vali Uğur Turan tarafından takdim edildi.

Tören, meydandaki resmi geçit ve resmigeçit töreniyle sona erdi ve kent genelinde bir günlük anma ve kutlama coşkusu yaşandı.

KIRKLARELİ&#039;NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖRENLERLE COŞKUYLA...

KIRKLARELİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖRENLERLE COŞKUYLA KUTLANDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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