Kırklareli'ne sanayi altyapısı ve teşviklerle yeni soluk getiriliyor

Kırklareli'nde yatırım ve altyapı vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırklareli’nde gerçekleştirilen Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu önündeki sergi alanını gezerek, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının geliştirdiği projeleri inceledi ve proje sahiplerinden bilgiler aldı.

ekonomik büyüme ve sanayide dönüşüm:

Kacır konuşmasında son 23 yıllık döneme ilişkin ekonomik göstergelere dikkat çekti. Buna göre milli gelir, 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara yükseldi ve kişi başına milli gelir 18 bin doları aştı. Planlı sanayileşme, Ar-Ge yatırımları ve katma değeri yüksek üretimi önceliklendiren politikalarla imalat sanayinin yıllık katma değeri 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine taşındı; yıllık ürün ihracatı ise 36 milyar dolardan 280 milyar dolara ulaştı. Kacır, Türkiye’nin birçok sektörde Avrupa ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirildiğini ifade etti.

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) altyapı ve istihdamdaki dönüşümüne de dikkat çekildi: OSB sayısı 191’den 373’e, OSB’lerde üretimde olan fabrika sayısı 11 binden 61 bin 300’e, OSB’lerde çalışan sayısı ise 415 binden 2 milyon 700 bine yükseltildi.

osb projeleri ve çevreci altyapı yatırımları:

Törende hizmete alınan ve temeli atılan projelerle şehirdeki üretim altyapısının daha ileri taşınacağı belirtildi. Bunlardan biri, Büyükkarıştıran OSB’ye kazandırılan günlük 40 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi olarak öne çıkıyor. Bu tesisin sanayinin ihtiyaç duyduğu arıtma kapasitesini sağlayarak su kaynaklarını korumaya ve sürdürülebilir üretim altyapısını güçlendirmeye hizmet edeceği vurgulandı. Büyükkarıştıran OSB kapsamında ayrıca 583 hektarlık alanın yol, içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapıları tamamlandı.

Evrensekiz OSB için de altyapı çalışmalarına değinen Kacır, yaklaşık 601 milyon liralık yatırımla 196 hektarlık alanın sanayi altyapısının oluşturulduğunu, ayrıca Evrensekiz için planlanan başka bir atık su arıtma tesisinin de 725 milyon liralık yatırımla günlük 22 bin 200 metreküp kapasiteye sahip olacağını söyledi.

Kırklareli OSB’de tamamlanan üç projeye de dikkat çekildi: Kırklareli OSB Meslek Yüksekokulu ile nitelikli teknik insan kaynağı yetiştirileceği; okulda elektrik enerjisi, kimya teknolojisi, CNC programlama, hidrolik ve kaynak teknolojisi, metalürji gibi bölümlerde yaklaşık 200’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi. Ayrıca OSB İtfaiye Birimi ile açık hava spor tesisleri gibi sosyal ve güvenlik altyapıları hizmete alındı.

teşvikler, destek mekanizmaları ve teknoloji yatırımları:

Bakan Kacır, Kırklareli’ne yönelik teşvik ve desteklere ilişkin de ayrıntılar verdi. KOSGEB aracılığıyla Kırklareli’ndeki KOBİ’lere 739 milyon lira destek sağlandığı, yatırım teşvikleriyle ilde 242 milyar liralık yatırımın ve 24 binden fazla istihdamın önünün açıldığı bildirildi.

Yeni teşvik sistemi kapsamında OSB’lerde gerçekleşen yatırımlarda istihdam edilen çalışanların SGK işveren paylarının yarısı 4 yıl boyunca Bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca şehirde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteği 30 milyon liraya çıkarıldı, 9,25 puan finansman desteği sunuluyor. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30’a varan yatırıma katkı oranı ve vergi indirimi uygulaması ile yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti gibi destekler sağlanıyor.

Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerin potansiyelini yatırıma ve istihdama dönüştürmeyi hedeflediklerini anlattı. Programın ilk çağrısında Kırklareli’de maya üretim tesisi ve jeotermal sera yatırımlarını kapsayan iki proje için toplam 1 milyar 700 milyon lira büyüklüğünde destek verildiği belirtildi. Trakya Kalkınma Ajansı aracılığıyla 286 kalkınma projesine 662 milyon lira, sosyal gelişmeyi destekleyen program kapsamında ise Kırklareli’nde yürütülen 7 projeye 91 milyon lira kaynak aktarıldı.

Gençlerin teknoloji ve üretim kültürüyle buluşmasına yönelik yatırımlar arasında, Kırklareli Üniversitesi bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi öne çıkıyor. TÜBİTAK’ın üç yıllık dönemde sağlayacağı 30 milyon lira destekle hayata geçirilen atölyede gençlere tasarımdan prototiplemeye, yapay zekâ ve robotik sistemlere kadar geniş bir alan sunulacağı ifade edildi.

Konuşmaların ardından tören kapsamında butona basılarak temel atma gerçekleştirildi ve program, kurdele kesimiyle sona erdi.

KIRKLARELİ’NDE DÜZENLENEN SANAYİ VE TEKNOLOJİ PROJELERİ AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ’NE KATILAN SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR,"MİLLİ GELİRİMİZ SON 23 YILDA 238 MİLYAR DOLARDAN 1,6 TRİLYON DOLARA YÜKSELİRKEN, KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİRİMİZ 18 BİN DOLARI AŞTI. " DEDİ