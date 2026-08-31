Kırklareli'ni gururlandıran judocu Çankırı'da bronz madalya kazandı

Çankırı'da uluslararası turnuvada bronz madalya

21-25 Ağustos tarihlerinde Çankırı'da düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası'na 8 ülke ve 25 kulüp katıldı. Turnuvada Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına mücadele eden Elif Çetin, 48 kilogram Süper Minikler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Müsabaka ve derece:

Elif Çetin'in elde ettiği üçüncülük, Kırklareli'nin genç sporcuları için önemli bir başarı olarak kayda geçti. 48 kilogram Süper Minikler kategorisindeki bu derecenin, sporcunun uluslararası deneyimini artırmasının yanı sıra ilin judo performansını da desteklediği değerlendiriliyor.

Tebrikler ve beklentiler:

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarı gösteren Elif Çetin ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kurum, uluslararası turnuvalarda elde edilen bu tür derecelerin genç sporcuların gelişimi ve ilin spor vizyonu açısından değer taşıdığını vurguladı.

ÇANKIRI’DA 8 ÜLKE VE 25 KULÜBÜN KATILIMIYLA DÜZENLENEN ULUSLARARASI JUDO TURNUVASI’NDA KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPORCUSU ELİF ÇETİN, 48 KİLOGRAM SÜPER MİNİKLER KATEGORİSİNDE ÜÇÜNCÜ OLARAK BRONZ MADALYA KAZANDI