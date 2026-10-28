Kırlangıç sabunhane salonu Ayvalık’ın zeytin öyküsünü geleceğe taşıyacak

Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu yeni bir kültür merkezi oluyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kentin yüzyıllara dayanan zeytin ve zeytinyağı kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen yeni adım, ziyaretçilere tarih ve üretim geleneğini bir arada sunmayı hedefliyor. Ayvalık Belediyesi Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi, kentin zeytinle örülen kimliğini görünür kılacak sergiler ve etkinliklerle Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu’nda konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Galeri ne sunacak:

29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali ile eşzamanlı açılacak galeri, zeytin üretim sürecinden geleneksel saklama ve sabun üretimine kadar geniş bir yelpazede bilgi aktaracak. Ziyaretçiler, malzeme ve araç-gereç sergilerinin yanı sıra zeytinin yöresel mutfaktaki ve toplumsal yaşamdaki yerini gösteren düzenlemelerle karşılaşacak.

Alan, yalnızca statik bir sergi mekanı olmakla kalmayacak; yıl boyunca düzenlenecek paneller, söyleşiler ve atölyeler aracılığıyla zeytin kültürünün aktarımına katkı sağlayacak. Belediye yetkilileri, galerinin hem eğitimsel hem de turistik bir çekim merkezi olmasını amaçladıklarını belirtiyor.

Tarihi mekânın yeniden işlevlendirilmesi:

Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu’nun yeniden işlevlendirilmesi, Ayvalık’ın kültürel mirasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Mekân, restore edilip modern sergi gereksinimlerine uygun hale getirilerek çok amaçlı bir kültür merkezine dönüştürüldü. Bu dönüşüm, yerel topluluk için sosyalleşme ve bilgi paylaşımı alanı oluşturmanın yanı sıra kente gelen konuklara da zeytinle şekillenen yerel hayatı tanıtacak.

Festival açılışıyla birlikte kapılarını açacak galerinin, Ayvalıklıları ve kente gelen ziyaretçileri zeytinin geçmişten günümüze uzanan hikâyesini keşfetmeye davet ettiği vurgulanıyor. Ayvalık Belediyesi projeyi, hem kültürel mirasın korunması hem de yerel ekonomiye destek sağlama hedefiyle tanımlıyor.

MESUT ERGİN