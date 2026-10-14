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Kırmızı bültenle aranan kripto şüphelisi R.J.S. İstanbul'da eşiyle yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı R.J.S., MİT ve emniyetin İstanbul operasyonunda eşi A.K. ile yakalandı; yüklü para ve dijital materyal ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırmızı bültenle aranan kripto şüphelisi R.J.S. İstanbul'da eşiyle yakalandı

operasyonun kapsamı:

MİT ve emniyet ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili R.J.S. ile eşi A.K. yakalandı.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda yüklü miktarda para, çeşitli dijital materyaller, ziynet eşyaları ve silahlar ele geçirildi.

gözaltı ve işlem:

Şüpheli R.J.S. gözaltına alındı. Konuyla ilgili adli ve idari işlemler emniyet yetkilileri tarafından yürütülüyor.

İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili...

İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili R.J.S., MİT ve emniyet ekipleri tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonda eşi A.K. ile birlikte yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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