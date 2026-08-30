Kırmızı ışığı hiçe sayan sürücü kamyonu devirdi: görüntüler güvenlik kamerasında

Kaza Beylikdüzü'nde meydana geldi

Sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı ile Osmangazi Caddesi kesişiminde trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kavşağa girince karşı yönden gelen kamyona çarptı.

Çarpışma ve zarar:

Çarpışmanın etkisiyle çarpılan kamyon devrildi. Olay yerinde çekilen görüntülerde, otomobilin ışığı ihlal ederek kavşağa girdiği ve çarpmanın ardından kamyonun yan tarafa savrularak devrildiği anlar açıkça görülüyor. Kazanın ardından her iki araçta da hasar oluştu.

Yaralılar ve görüntüler:

Kazayı takiben olay yerine gelen ekipler, iki sürücünün de hafif yaralandığını tespit etti. Yaralanan sürücülere ilk müdahale sahada yapıldı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kayıtlar kaza sürecini net şekilde gösteriyor.

Yetkililer, kavşağa dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uyma konusunda uyardı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik akışında aksama yaşandığı bildirildi.

Beylikdüzü’nde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün çarptığı kamyon devrildi: O anlar güvenlik kamerasında