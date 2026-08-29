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Kırmızı ışık ihlali anbean kamerada: ana arterde çarpışma

Bursa'da kırmızı ışığı ihlal eden sürücünün çarpması sonucu ana arterde kaza oldu; görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı, yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 03:59

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 04:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırmızı ışık ihlali anbean kamerada: ana arterde çarpışma

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ara yoldan ana artere çıkmak isteyen sürücüyle ana arterde seyreden aracın çarpışması, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadan sonuçlandı.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, Enes E. idaresindeki 16 BMA 434 plakalı otomobil ara yoldan ana artere çıkmak istedi. Bu sırada ana arterde seyreden ve kırmızı ışığı ihlal ettiği tespit edilen Muhammed Mustafa G. yönetimindeki 16 BJG 066 plakalı otomobil, duramayarak diğer araca çarptı. Çarpışmanın büyüklüğü güvenlik kamerası kayıtlarında net biçimde görülürken, her iki araçta da görülür hasar kaydedildi.

İnceleme ve uygulanan yaptırımlar:

Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve çevredeki kameralar incelendi. Yapılan tespit sonucunda 16 BJG 066 plakalı aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. Trafik ekipleri ihlali gerçekleştiren sürücü Muhammed Mustafa G.'ye 5 bin lira idari para cezası uyguladı ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

BURSA&#039;DA ARA YOLDAN ANA ARTERE ÇIKMAK İSTEYEN SÜRÜCÜYE, ANA ARTERDE KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL...

BURSA'DA ARA YOLDAN ANA ARTERE ÇIKMAK İSTEYEN SÜRÜCÜYE, ANA ARTERDE KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL ÇARPTI. YAŞANAN KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMAZKEN, IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 2 AY EL KONULDU. KAZA ANI, SANİYE SANİYE BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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