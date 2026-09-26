Kırmızı ışık ihlali Manavgat'ta motosiklet çarpışmasına yol açtı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Karacalar Mahallesi'nden Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'na çıkış yapan 07 BSG 065 plakalı motosiklet, kırmızı ışık ihlali yapan araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Neşegül K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Ş. S. Ö. yaralandı.

Olayın oluş şekli:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği ve motosikletle çarpışma anının saniye saniye kaydedildiği görüldü. Çarpışmanın etkisiyle her iki kişi de yol kenarına savruldu.

Yaralıların sağlık durumu:

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Neşegül K. ve Ş. S. Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN ARACA, MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.