Olayın gelişimi:

Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen aracın yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir saldırgan, aracın içinde bulunan Ferhat Y.'ye doğru 16 el ateş etti.

Vücuduna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralanan Ferhat Y., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Olayın ardından polis ekipleri bölgeye intikal ederek çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı ve inceleme başlattı. Ekipler, saldırganın olay yerinden kaçtığını belirleyerek çevrede arama ve operasyon başlattı.

Polis, olay yeri incelemesinin ardından görgü tanıklarının ifadelerini alıp, delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında saldırganın yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları ve tanık beyanları değerlendiriliyor.

Vatandaşlara uyarı:

Yetkililer, olay bölgesinde güvenlik ve trafik akışını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alırken, olayla ilgili bilgi sahibi olanların polise ulaşmaları gerektiğini belirtti.

İSTANBUL EYÜPSULTAN’DA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEDİĞİ SIRADA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ŞAHIS OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ. OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHIS OLAY YERİNDEN KAÇARKEN, POLİS ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇEVREDE OPERASYON BAŞLATTI.