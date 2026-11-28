İnegöl kırsalında trafik kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Kaza, ilçenin kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi.

kaza ve olay yeri müdahalesi:

Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. (58) idaresindeki 16 AUB 869 plakalı motosiklet ile Mutlu B. yönetimindeki 16 KBB 39 plakalı traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından motosiklet devrildi ve sürücü yola savrularak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ağır yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni ve oluş şekline ilişkin soruşturma sürüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.