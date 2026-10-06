Kırsal kalkınmada 6 başarılı proje: kurum yetkinlikleri ve yerel değerler güçlendirilecek

Programın amacı ve kapsamı:

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Anadoludakiler-Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında bu dönem 6 proje başarılı bulundu. Seçilen projeler, TR72 Bölgesinde kırsal kalkınma çalışmalarını yürüten kurumların bilgi ve uygulama kapasitesini artırmayı, yerel değerlerin korunmasını ve bölge ekonomisine katkılarının yükseltilmesini hedefliyor.

Seçilen projelerin odak alanları:

Başarılı projeler, insan kaynağının geliştirilmesi, dijital tanıtım ve belgeleme becerilerinin artırılması, yenilikçi teknolojilerin kullanımı ve doğal ile kültürel mirasın korunması gibi çalışma alanlarında yoğunlaşıyor. Ayrıca kırsal alanların özgün ihtiyaçlarına yönelik kurumsal hazırlıkların güçlendirilmesi de ortak hedefler arasında yer alıyor. Eğitimler ve uzman desteğiyle sağlanacak bilgiler, kurumların rutin çalışma süreçlerine entegre edilerek proje sonrası dönemde de sürdürülebilir sonuçlar üretmesi amaçlanıyor.

Uygulama süreci ve beklenen etkiler:

Teknik Destek Programı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi’nin yerel üretim bilgisini, ürünleri ve kültürel birikimi görünür kılma hedefini destekleyecek kapasiteyi geliştirmeye katkı sağlıyor. Program kapsamında dijital tanıtım ve belgeleme yetkinliklerinin artırılması, yerel değerlerin niteliğinin ve yöreyle bağının ortaya konulması ile bu değerlerin ekonomik hayata katılımı destekleniyor. Bu kapsamda teknik destek faaliyetleri, Anadoludakiler Projesi’nin yerel potansiyeli ön plana çıkarma hedefiyle kurumsal ve bireysel yetkinlikleri bir araya getiriyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, program kapsamında başarılı bulunan projelere ilişkin olarak şunları söyledi: "Başarılı bulunan altı proje, kırsal alandaki farklı ihtiyaçlara yönelik bilgi ve uygulama kapasitesini geliştirecek. Teknik destekler aracılığıyla kurumların kendi çalışma alanlarında uzmanlık kazanmasını ve edindikleri bilgi ile yöntemleri proje sürecinin ardından da kullanabilmesini amaçlıyoruz. Projelerin, bölgedeki kırsal kalkınma çalışmalarına kalıcı katkı sunacağına inanıyorum."

Uygulama döneminde sağlanacak eğitim, mentorluk ve teknik desteklerle TR72 Bölgesi’ndeki kurumların çalışma kapasitelerinin güçlenmesi; yerel potansiyelin kalkınma süreçlerine daha etkin dahil edilmesi bekleniyor. Bu sayede elde edilecek bilgi, beceri ve uygulama deneyiminin yaygınlaşmasıyla programın bölgesel kalkınmaya katkısının devam etmesi amaçlanıyor.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI’NIN ANADOLUDAKİLER-KIRSAL KALKINMA TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BU DÖNEM 6 PROJE BAŞARILI BULUNDU. PROJELER, TR72 BÖLGESİ’NDE KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARINI YÜRÜTEN KURUMLARIN BİLGİ VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEYİ, YEREL DEĞERLERİN KORUNMASINI VE BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISININ ARTIRILMASINI AMAÇLIYOR.