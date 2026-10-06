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Kırsal mahallelere öncelik: Suluköy'ün yol konforuna 12 kilometrelik yatırım

Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit Suluköy'de 12 km sathi kaplama hedefinin 6 km'sinin tamamlandığını açıkladı; doğalgaz çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırsal mahallelere öncelik: Suluköy'ün yol konforuna 12 kilometrelik yatırım

Yeşilyurt başkanı Suluköy'de sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahalle ziyaretleri kapsamında Suluköy Mahallesi'nde devam eden sathi kaplama uygulamalarını inceledi ve saha ekiplerinden bilgi aldı. İlçe yönetiminin merkez-kırsal ayrımı gözetmeden yürüttüğü yatırımların bir parçası olan çalışma, mahalle yollarının ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı ve hedefler:

Başkan Geçit, ekiplerle yaptığı incelemede Fen İşleri biriminin sahada yoğun mesai harcadığını belirtti. Suluköy için belirlenen toplam 12 kilometrelik sathi kaplama hedefinin yarısının tamamlandığını ifade eden Geçit, "Biz her zaman sahadayız. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını tek tek tespit ediyor ve imkânlarımız doğrultusunda birer birer gideriyoruz" sözleriyle sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, mevcut program çerçevesinde bitirilen 6 kilometrelik bölüm mahalle içi ulaşımı rahatlattı; kalan kısımın da planlandığı şekilde tamamlanması hedefleniyor. Bu altyapı yatırımı, kış aylarındaki ulaşım sıkıntılarını azaltmayı ve köy yollarının dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

Mahalle sakinlerinin talepleri ve muhtarın değerlendirmesi:

Suluköy Mahalle Muhtarı Bayram Çay ve yerel halkla bir araya gelen Başkan Geçit, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Muhtar Çay, yapılan planlamaların sahada uygulandığını, yol kalitesinin arttığını ve ekiplerin yaz-kış demeden çalıştığını belirterek belediye yönetimine teşekkür etti.

Mahalle temsilcileri ayrıca Suluköy'ün doğalgaz altyapısına kavuşması yönündeki taleplerini yineledi. Başkan Geçit, doğalgaz bağlantısı konusunda girişimlerin sürdüğünü ve yakın zamanda mahallenin bu konforla buluşturulmasının hedeflendiğini aktardı.

Saha incelemesi sonrası değerlendirme:

Ziyaretin sonunda Başkan Geçit, mahalle sakinleriyle bir süre daha sohbet ederek bölgedeki öncelikleri ve ihtiyaçları değerlendirdi. Yeşilyurt Belediyesi'nin kırsal yaşam alanlarının fiziksel ve sosyal yönden gelişimini önemseyen yaklaşımı çerçevesinde, yol çalışmaları ile eş zamanlı diğer altyapı taleplerinin de takip edileceği bildirildi.

Belediye temsilcileri ve mahalle sakinleri, yürütülen çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Suluköy'de ulaşım konforunda belirgin bir iyileşme beklediklerini ifade etti. Başkan Geçit ise vatandaşların görüşlerine açık olmanın ve sahada olmanın hizmet kalitesini artırdığını belirtti.

BAŞKAN GEÇİT: “KIRSAL MAHALLELERİMİZİN GELİŞİMİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

BAŞKAN GEÇİT: “KIRSAL MAHALLELERİMİZİN GELİŞİMİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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