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Kırsal mahalleleri birbirine bağlayacak 27 kilometrelik yol yenileniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 27 km'lik grup yolunda altyapı ve genişletme çalışmalarını sürdürürken 7 kilometrelik bölüm sıcak asfaltla tamamlandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırsal mahalleleri birbirine bağlayacak 27 kilometrelik yol yenileniyor

Çalışmaların yürütülmesi ve hedefi:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 27 kilometrelik grup yolunda yoğun bir yenileme programı yürütüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Siverek, Viranşehir, Haliliye ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan bu güzergâhta Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda çalışmaları sürdürüyor. Projede, deforme olan mevcut asfalt kaldırılıyor, dolgu ve mekanik altyapı faaliyetleri gerçekleştiriliyor ve yol genişletme çalışmaları uygulanıyor.

Altyapı ve asfalt serimi:

Yolun belirli bölümlerinde altyapı ve zemin hazırlıkları tamamlanarak sıcak asfalt serimine geçildi. Şu ana kadar ekipler, 7 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla buluşturdu. Güzergâhın bazı kesimlerinde yol genişliği 9 metreye çıkarılıyor; altyapı, dolgu ve asfalt öncesi zemin hazırlıkları kalan kısımlarda da titizlikle devam ediyor. Belediye ekipleri, yolun tamamını yenileme hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bağlantı sağlayacağı mahalleler ve beklenen faydalar:

Tamamlandığında yol; Ayazca, Ortaçlı, Armağanlı, Koşanlar, Yıldız, Güner, Şeyhcafer, Başbük, Güzeltepe, Çadırlı, Payamlı, Yeniköy, Kayalı, Hacız, Dağyanı ve Uluoba güzergâhındaki çok sayıda kırsal mahalleye erişim imkânı sağlayacak. Bu sayede ilçeler ve kırsal mahalleler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi, acil sağlık ve diğer hizmetlere erişim sürelerinin kısalması hedefleniyor.

Yerel halkın değerlendirmesi:

Bölgede yaşayan vatandaşlar, önceki bozuk yol koşulları nedeniyle araç hasarları ve sağlık hizmetlerine ulaşımda gecikmeler yaşandığını belirtiyor. Çalışmaların ilerlemesinden memnuniyet duyan sakinler, yolun yenilenmesiyle ulaşımın rahatladığını vurguluyor. Bir vatandaş, yeni durumu özetlerken, "Yolumuz çok güzel oldu. Otoban gibi oldu. Yolumuz kaymak gibi oldu" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar ayrıca Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

ŞANLIURFA’DA 4 İLÇEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLDA HUMMALI ÇALIŞMA

ŞANLIURFA’DA 4 İLÇEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLDA HUMMALI ÇALIŞMA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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