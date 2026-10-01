Kırsal öncelikler sahada tespit edildi: Sarıkamış kaymakamı üç köyde vatandaşlarla buluştu

kaymakamlık heyetinin saha ziyareti:

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, köy ziyaretleri kapsamında İnkaya, Topkaya ve Taşlıgüney köylerini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde köy halkının gündeminde yer alan altyapı, su ve temel kamu hizmetlerine ilişkin talepler doğrudan dinlendi ve yerinde tespitlerde bulunuldu. Heyete, saha çalışmalarına teknik destek sağlamak üzere DSİ Bölge Müdürü Serdar Kotan da eşlik etti.

köylerde öncelikler ve görüş alışverişi:

Ziyaretler sırasında köylülerle yapılan görüşmelerde altyapı eksiklikleri, su temini ve mevcut çalışmalar hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, öncelikli ihtiyaçlarını aktardı; kaymakamlık heyeti bu talepleri not alarak ilgili birimlerle paylaşılmak üzere raporladı. Karşılıklı görüşmelerde köylerin genel durumu ve kısa-orta vadeli öncelikler masaya yatırıldı.

çalışmaların izlenmesi ve koordinasyon:

Heyet, köylerde yürütülen ve planlanan çalışmaların takibi konusunda koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Ziyaretlerin ardından iletilen taleplerin ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi ve takip süreçlerinin yürütülmesi kararlaştırıldı. DSİ temsilcileri özellikle su ve altyapı konularındaki teknik değerlendirmeleri yerinde yaparak notlar aldı.

Kaymakamlık, sahada tespit edilen ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve uygulanacak müdahalelerin zamanlaması konusunda ilgili kurumlarla yakın iletişim sürdüreceğini bildirdi. Yapılan görüşmeler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaşması ve kırsal alanlarda uygulanacak projelerin saha verilerine dayalı planlanması açısından önemli kabul edildi.

SARIKAMIŞ KAYMAKAMI ASLANTATAR’DAN KÖY ZİYARETLERİ(KARS-İHA)