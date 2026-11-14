Kırsal ulaşım için Yüreğil-Amarat yolunda güçlendirme çalışması

Kırsal ulaşımda Yüreğil-Amarat yolunda güçlendirme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesi sınırları içinde yer alan Yüreğil ile Amarat mahalleleri arasındaki yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik saha çalışmaları başlattı. Belediye ekipleri, bölgede meydana gelen çökmelere müdahale ederek yol altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı:

Saha ekipleri, çökmelerin olduğu kesimlerde dolgu ve sıkıştırma uygulamaları gerçekleştirecek. Müdahale sürecinde yolun çalışma yapılan bölümü güvenlik gerekçesiyle trafik akışına kapatıldı; bu sayede ekiplerin güvenli çalışması sağlanırken sürücüler ve yayalar olası risklerden korunuyor. Yapılacak işlemlerle altyapının dayanıklılığı artırılıp güzergâhın ulaşım standartları yükseltilecek.

Saha koşulları ve zaman planı:

Bölgenin zorlu arazi yapısı ve etkili mevsimsel şartlar nedeniyle çalışmaların belirli bir zaman dilimine yayılması öngörülüyor. Ekipler saha koşullarını dikkate alarak adım adım ilerleyecek; gerekli malzeme ve makine parkı sahaya yönlendirildi. Bu yaklaşım, müdahalelerin kalıcı ve güvenli olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Hedeflenen faydalar:

Belediye, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlamayı amaçlıyor. Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen çalışmalar, kırsal ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik yatırımların bir parçası olarak sürdürülüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KOCASİNAN YÜREĞİL-AMARAT YOLUNDA 3 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ VE KONFORUNU ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATTI.