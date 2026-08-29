Kırsal ulaşımda konfor hedefi: Beşyol ve Kızılin arasındaki asfalt çalışmaları denetlendi

saha incelemesi ve bilgilendirme:

Adıyaman’da Beşyol ile Kızılin köyleri arasında yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, alanda yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnceleme, Adıyaman İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında sürdürülen çalışmaların takibi amacıyla gerçekleştirildi.

çalışmanın ulaşım açısından önemi:

Kaymakam Aslan, sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşacağını belirtti ve projenin bölge ulaşımı açısından önemine dikkat çekti.

teşekkür ve beklenti:

Aslan, çalışmalarda emeği geçen İl Özel İdaresi personeli ve diğer görevlilere teşekkür etti ve çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

ADIYAMAN'DA BEŞYOL VE KIZILİN KÖYLERİ ARASINDA YAPIMI DEVAM EDEN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINI KAYMAKAM AHMET OĞUZ ASLAN YERİNDE İNCELEDİ.