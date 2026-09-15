Kırsal üretimi güçlendirecek 221 proje için Bayburt'ta 99 milyon 958 bin 478 lira hibe

Bayburt'ta kırsal yatırımlara güçlü mali destek

Bayburt'ta Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) 17. Etap kapsamında toplam 221 projeye, 99 milyon 958 bin 478 lira hibe desteği sağlanacağı açıklandı. Projelerin toplam yatırım tutarı ise 139 milyon 941 bin 870 lira olarak belirtildi.

Amaç ve kapsam:

Programın önceliği kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal üretimin modernize edilmesi ve üreticilerin yatırım kapasitesinin artırılmasıdır. Bu kapsamda destek almaya hak kazanan projeler, kırsal alanlarda üretim, verimlilik ve katma değerin artırılmasına odaklanacak.

Desteklenecek yatırımlar:

Destek paketi çerçevesinde üreticilerin modern tarım ve hayvancılık makineleri başta olmak üzere çeşitli yatırımları hayata geçirmesi hedefleniyor. Söz konusu yatırımların hayata geçirilmesiyle kırsalda teknoloji kullanımı ve üretim kapasitesinde artış sağlanması bekleniyor.

BAYBURT’TA 221 PROJEYE 99,9 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ