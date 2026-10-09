Kırsala hızlı müdahale için traktör arkası 3 tonluk yangın söndürme araçları

teslimat ve tatbikat:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu ve Yemliha mahallelerine traktör arkası yangın söndürme araçları teslim etti. Teslimatlar, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç talimatıyla İtfaiye Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Kuşçu Mahalle Muhtarı Cengiz Tunga ve Yemliha Mahalle Muhtarı Mehmet Adanalı teslim töreninde araçları mahalle sakinlerine teslim alırken, aynı gün uygulamalı tatbikat yapıldı. Tatbikat kapsamında aracın traktöre bağlanması, su sisteminin devreye alınması ve yangına müdahale ekipmanlarının kullanımı pratik olarak gösterildi.

araç özellikleri ve kapasite:

İtfaiye personeli Rasim Eroğlundan verilen bilgiye göre araçların her biri 3 ton su kapasitesine sahip. Sistem, dakikada 1200 litre su işleyebiliyor; hızlı müdahale nozülüyle yaklaşık 30 metre mesafeden, hortum sistemiyle ise 60 metreye kadar yangına su ulaşımı sağlanabiliyor. Gece müdahaleleri için araç üzerinde tepe lambası bulunuyor ve vatandaşların içme suyu ihtiyacında kullanılması için araçta 15’er litrelik su tankları yer alıyor.

kırsalda ilk müdahalenin önemi:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kırsal alanlarda asfaltın sona erdiği, itfaiye araçlarının erişiminin gecikebildiği noktalar için bu tip traktör arkası ekipmanların hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Amaç, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana dek yangına hızlı ilk müdahaleyi sağlayarak alevlerin büyümesini engellemek ve çevreye verebileceği zararı azaltmaktır.

Mahalle muhtarları teslimat sırasında, araçların yalnızca kendi mahalleleri için değil, ihtiyaç halinde çevre yerleşimlere de destek verebileceğini belirtti. Muhtarlar ayrıca vatandaşları anız ve çöp yangınlarına karşı duyarlı olmaya; açık alanlara cam ve plastik atmamaya çağırdı.

İtfaiye yetkilileri, filonun güçlendirilmesinin kent genelinde etkin müdahale kapasitesini artıracağını ve özellikle ulaşımın zor olduğu bölgelerde yangınların büyümeden kontrol altına alınmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Teslim edilen araçlar, Kocasinan’dan yapılan dağıtımla kırsal mahallelerin yangın güvenliğine yeni bir katman eklemiş oldu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE YANGINLARA DAHA HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE EDİLEBİLMESİ AMACIYLA KUŞÇU VE YEMLİHA MAHALLELERİNE TRAKTÖR ARKASINA TAKILABİLEN YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI TESLİM ETTİ.