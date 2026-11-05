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Kırsalda alarm: Gürpınar'da köylüler 31 küçükbaşını kaybetti

Denizli Çivril'in Gürpınar Mahallesi'nde son bir haftada üç sürüye kurt saldırısı oldu; 31 koyun telef edildi, üreticiler acil önlem talep ediyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırsalda alarm: Gürpınar'da köylüler 31 küçükbaşını kaybetti

Kurt saldırıları mahallede tedirginlik yarattı:

Denizli’nin Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesinde son bir hafta içinde üç ayrı sürüye düzenlenen kurt saldırıları, küçükbaş üreticilerini derinden etkiledi. Saldırılarda toplam 31 koyun telef oldu; olaylar mahallede büyük tedirginliğe yol açtı.

Sahiplerin kayıpları ve dağılımı:

Saldırılarda zarar gören hayvanların dağılımı üreticiler tarafından şöyle açıklandı: Osman Erhan'a ait 10 koyun, Bayram Yürüş'e ait 4 koyun ve Cemal Gültekin'e ait 17 koyun telef oldu. Kısa süre içinde birden fazla sürüde yaşanan kayıplar, bölgedeki küçükbaş yetiştiriciliğini zora soktu.

Çobanlar ve aileleri, yıllardır emek vererek büyüttükleri koyunları kaybetmenin hem ekonomik hem de duygusal açıdan ağır bir yük getirdiğini belirtti. Hayvanların ailelerin en önemli geçim kaynağı olduğu vurgulanırken, bu tür saldırıların tekrarlanması halinde daha büyük mağduriyetler yaşanacağı endişesi dile getirildi.

Üreticilerin talepleri ve yetkililere çağrı:

Mahalle sakinleri ile hayvancılık birliği üyeleri, yetkililerden acil ve kalıcı önlemler alınmasını talep ediyor. Üreticiler sürülerin korunması, benzer saldırıların önlenmesi ve zararların giderilmesi için adımlar atılmasını istiyor. Bölgedeki halk, yetkililerin hızlı müdahale etmemesi durumunda mağduriyetin süreceğine dikkat çekiyor.

Olaylar, kırsal alanlarda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirirken, Gürpınar Mahallesi'nde yaşayanlar yeni kayıpların önlenmesi için somut adımlar bekliyor.

SALDIRIDA BAZI KOYUNLAR DA YARALANDI

SALDIRIDA BAZI KOYUNLAR DA YARALANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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