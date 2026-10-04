Kırsalda enerjiye erişim: Mersin'den konargöçer üreticilere güneş paneli desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kırsal üretime enerji desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, elektrik altyapısının yetersiz olduğu kırsal alanlarda üretim yapan konargöçer küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve gezici arıcılara yönelik 'Güneş Paneli Desteği' projesini sürdürüyor. 2023 yılında başlatılan uygulama kapsamında bugüne kadar 1.160 hanenin yaşam alanına elektrik ulaştırıldı.

Projenin kapsamı ve sağladığı kolaylıklar:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen destekle, hedeflenen gruplar özellikle yaz aylarında yaylalara göç eden ve sabit elektrik bağlantısının bulunmadığı noktalarda üretim yapan aileler oldu. Sağlanan güneş panelleri ile üreticiler; aydınlatma, telefon şarjı, televizyon kullanımı ve mini buzdolaplarını çalıştırma gibi temel elektrik ihtiyaçlarına erişebiliyor. Bu imkanlar, kırsalda üretimin sürdürülebilirliğini ve üreticilerin yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Yerel örnek ve başvuru bilgileri:

Tarsus ilçesi Sağlıklı Mahallesi'nden küçükbaş hayvan yetiştiricisi Habibe Bolat da projeden faydalananlardan biri. Yaz aylarında ailesiyle yaylalara göç eden Bolat, keçi yetiştiriciliği yaptığı alanda daha önce elektrik olmadığı için zorluk yaşadıklarını; güneş paneliyle aydınlanma ve dış dünya ile iletişimin kolaylaştığını anlatıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görevli Endüstri Mühendisi Esin Aşlar, projenin kırsalda yaşayan ve yaşam alanlarından uzakta üretim yapan ailelere yönelik olduğunu vurgulayarak, 'Kırsalda yaşayan ailelerimiz ve bu işi yapmak için yaşam alanından uzakta olanlar için hayata geçirilmiş bir proje. Bu sayede vatandaşlarımız kırsalda aydınlatma, telefonlarını şarj edebilme, televizyon izleyebilme, mini buzdolaplarını kullanabilme gibi imkanlara erişiyorlar' dedi.

Destekten faydalanmak isteyen üreticiler, talep ve başvurularını Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi aracılığıyla iletebiliyor. Belediye yetkilileri projenin kırsal ekonomiye ve üreticilerin günlük yaşamına sağladığı katkının kilit önemde olduğunu belirtiyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ELEKTRİK ALTYAPISININ SINIRLI OLDUĞU KIRSAL BÖLGELERDE ÜRETİM YAPAN KONARGÖÇER KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ İLE GEZİCİ ARICILARA GÜNEŞ PANELİ DESTEĞİ SAĞLIYOR.