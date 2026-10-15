Dolar 49,5226 +0,11%
Euro 55,7065 +0,32%
Bist 11.756,67 -2,60%
Altın Gram 6.700,08 +0,91%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 102,65 -0,50%
--°

Kırsalda izine rastlandı: Karabük'te 26 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Karabük'te 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 27 suç kaydı bulunan M.Ş., polis ile jandarmanın ortak operasyonuyla Ovacık kırsalında yakalandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:19

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 22:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırsalda izine rastlandı: Karabük'te 26 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kırsalda izine rastlandı: Karabük'te 26 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Karabük'te hakkında kasten öldürme suçundan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 27 ayrı suç kaydı olan M.Ş., güvenlik güçlerinin ortak çalışmasıyla kırsalda yakalandı.

operasyonun ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ve ilgili birimler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapılan teknik ve saha çalışmalarında M.Ş.'nin Ovacık ilçesi kırsalında bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için Emniyet ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando unsurlarının müşterek düzenlediği operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu M.Ş. gözaltına alındı.

adli süreç ve teslim:

Yakalanan hükümlü hakkında gerekli adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklama kararı verildi. M.Ş., işlemlerin tamamlanmasının ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olay, bölgedeki asayiş faaliyetlerinin koordineli yürütülmesinin bir örneği olarak kayda geçti.

KARABÜK&#039;TE, KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN HAKKINDA 26 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 27 AYRI...

KARABÜK'TE, KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN HAKKINDA 26 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 27 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRTİLEN HÜKÜMLÜ, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNİN ORTAK OPERASYONUYLA YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
images

Sarayköy'de direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaşamını yitirdi
images

Tosya'da ormanlık alandaki kavga ölümle sonuçlandı: imamın öldürülmesi adliyeye...
images

Nişan kavgasında 16 yaşındaki çocuğun ölümü: iki sanığa müebbet, birine 16 yıl 8...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Türk girişimi Loops AI doğal dille alışverişi küreselleştiriyor

Sarayköy'de direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaşamını yitirdi

Hakkarili personel 11 kez kan bağışıyla Kızılay'dan bronz madalya aldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı