Kırsalda maliyeti azaltma hamlesi: Muğla'dan çiftçilere kaba yem ve soğutma tankı desteği

Muğla büyükşehir üretimi desteklemeye devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi canlandırmak, çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla yerel yönetimler ve kooperatiflerle iş birliklerini genişletiyor. Yatağan Belediyesi ile Madenler Kooperatifi arasında imzalanan protokolle belediyeye ait tarım arazileri yeniden üretime kazandırıldı ve bölge üreticilerine doğrudan destek sağlanmaya başlandı.

belediye arazilerinin üretime kazandırılması:

Protokol kapsamında kullanılan arazilerde öncelikle kaba yem üretimi gerçekleştirildi. Çalışmalar sayesinde kırsal alandaki üretim kapasitesi artırılmayı, dışa bağımlılığı azaltmayı ve ortakların yem maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Madenler Mahallesi'nde yürütülen üretimle bu yıl köyün silaj ihtiyacının %25'i karşılanabildi.

Madenler Mahallesi Muhtarı Necati Alan uygulamayla ilgili olarak şunları söyledi: “Aktif halde üretime devam ediyoruz. Bu sene mahallemizin yüzde 25’lik silaj ihtiyacını karşılamış olduk. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a bize verdikleri destek için teşekkür ederim.”

süt üreticilerine soğutma tankı desteği:

Protokol sadece kaba yemle sınırlı kalmıyor; süt üreticilerinin üretim zincirinin sonraki halkası da düşünülerek süt soğutma tankı desteği verilmesi kararlaştırıldı. Böylece bölgede üretilen sütün uygun koşullarda muhafazası sağlanacak, üründe meydana gelen kayıplar azaltılacak ve üreticilerin gelir güvenliği güçlendirilecek.

Madenler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Dili süreci şu sözlerle özetledi: “Muğla Büyükşehir Belediyemize ait bu arazide kaba yem üretimi gerçekleştirerek ortaklarımıza kaba yem desteği sağlamış oluyoruz. Her iki belediyemiz ile de ortaklaşa projelerimiz var.”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem de uygulamanın yaygınlaştırılacağını vurgulayarak, “Belediyem hep yanımda projemiz Muğla il genelinde yürütülmekte ve birçok kooperatifimiz ve birliğimiz ile birlikte çalışmalar yürütülmekte. Bu arazilerimizde kooperatiflerimiz ve köylülerimiz ile üretmeye devam ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın önderliğinde çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yerel yönetim, kooperatif ve üreticiler arasındaki bu örnek iş birliği, kırsal alanlarda sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi, yerel kaynakları verimli kullanmayı ve tarımsal ekonomide istikrar sağlamayı amaçlıyor. Projenin başarısı, benzer modellerin başka bölgelerde de uygulanmasına zemin hazırlayabilir.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİ DESTEKLEMEK, ÜRETİCİLERİN GİRDİ MALİYETLERİNİ AZALTMAK VE KIRSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA YEREL YÖNETİMLER VE KOOPERATİFLERLE İŞ BİRLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.