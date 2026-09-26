Kırsalda merak tohumları: öğrencilere bilim ve teknoloji deneyimi

Etkinlik yerel okulda uygulandı:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK 4009 Bilim ve Toplum Destekleme Programı kapsamında, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) koordinasyonuyla yürütülen 'Köye Bilim ve Teknoloji Götürüyoruz' projesi çerçevesinde Menteşe ilçesindeki Yeşilyurt Ortaokulu'nda kapsamlı bir bilim ve teknoloji etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay katıldı; proje ve yerel uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Organizasyonun amacı, kırsalda eğitim gören öğrencilere erişilebilir, uygulamalı bilim deneyimleri sunmaktır.

Uygulamalı atölyeler ve deneyimler:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenleri ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde öğrenciler bir dizi etkinlikte yer aldı. Programda gökyüzü gözlemi, mikroskopik incelemeler, sanal gerçeklik uygulamaları ve uçuş simülasyonu gibi deneyimler sunularak bilimin farklı disiplinlerine dokunulması hedeflendi.

Atölye çalışmaları, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve keşfetme becerilerini aktive edecek şekilde tasarlandı. Uygulamalı etkinlikler öğrencilere teorik bilgiyi gözlem ve deneye dönüştürme fırsatı verdi.

Amaçlar ve veli bilgilendirmesi:

Projenin temel hedefi, kırsal bölgelerdeki öğrencilere bilim ve teknolojiye erişim sağlamak ve onların merakını güçlendirmektir. Etkinlik kapsamında ayrıca velilere yönelik dijital bağımlılık konulu bilgilendirici oturumlar düzenlenerek ailelerin farkındalığı artırıldı.

Program sonunda, projeye emek veren öğretmenler, akademisyenler, uzman eğitmenler ve paydaşlara teşekkür edilerek çalışmanın sürdürülebilirliği ve benzer faaliyetlerin yaygınlaştırılması için değerlendirmeler yapıldı.

MUĞLA'DA KIRSALDAKİ ÖĞRENCİLER BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTU