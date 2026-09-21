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Kırsalda sağlık hizmeti: Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri mahalle mahalle

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda 'Sağlık için Sahadayız' projesiyle kırsal mahallelere uzman ekip ve tarama hizmeti sunuyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kırsalda sağlık hizmeti: Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri mahalle mahalle

Muğla Büyükşehir'in saha çalışması başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Sağlık için Sahadayız' projesini Menteşe ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde başlattı. Proje ile kırsal mahallelere ulaşarak bilgilendirme, tarama ve yönlendirme hizmetleri veriliyor.

Uzman hekim, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve sağlık personelinden oluşan ekip mahalle sakinleriyle buluşuyor; soruları yanıtlanıyor ve gerekli taramalar yapılıyor.

Mahalle ziyaretlerinde yapılan uygulamalar:

Gökpınar ve Esençay mahallelerinde düzenlenen toplantılarda uzman hekimler sıcak çarpması ve astım gibi hastalıklar hakkında bilgi verirken, fizyoterapistler düşme riski ve inme konularına değindi. Diyetisyenler konservede dikkat edilmesi gerekenler ve şeker-tansiyon hastalarında beslenme konularını paylaştı; psikologlar ise aile içi iletişim üzerine bilgilendirme yaptı.

Her iki mahallede de katılımcıların tamamına tansiyon ve şeker ölçümü uygulandı; yüksek değer tespit edilen vatandaşlar anında sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Katılım ve takip:

Gökpınar Mahallesi'ndeki toplantıya 58 kişi katıldı. Esençay Mahallesi'ndeki buluşmaya ise 67 vatandaş iştirak etti. Projenin üçüncü durağı olarak Çayboyu Mahallesi planlandı ve saha çalışmaları benzer şekilde sürdürülecek.

Başkan Aras'ın değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın 574 mahallesi olduğunu hatırlatarak projenin amacının tüm vatandaşların eşit ve adil sağlık hizmetine erişmesini sağlamak olduğunu belirtti. Aras, "Sağlık hayattaki en önemli değerdir" vurgusuyla kırsal mahallelerde hizmeti yerinde sunmanın önemine dikkat çekti.

Başkan ayrıca, mahallelerde verilen tansiyon ve şeker ölçümleri başta olmak üzere kapsamlı hizmetin farklı mahallelerde de devam edeceğini ve vatandaşların sağlık durumlarının yakından takip edileceğini ifade etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI’NDA &quot;SAĞLIK İÇİN SAHADAYIZ&quot; PROJESİNİ...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI’NDA "SAĞLIK İÇİN SAHADAYIZ" PROJESİNİ MENTEŞE İLÇESİ GÖKPINAR MAHALLESİ’NDE BAŞLATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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