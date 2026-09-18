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Kırsalda talepler masaya yatırıldı: kaymakam Turgay İlhan mahalleleri gezdi

Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Kırsal Mahalle Ziyaretleri kapsamında Yeşilköy, Cazkırlar ve Yayla'da vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kırsalda talepler masaya yatırıldı: kaymakam Turgay İlhan mahalleleri gezdi

Yatağan ilçesinde saha buluşmaları

Kaymakam Turgay İlhan, Bakanlığın Kırsal Mahalle Ziyaretleri programı çerçevesinde Yeşilköy, Cazkırlar ve Yayla mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlgili kurum amirlerinin katıldığı programlarda muhtarlar ve mahalle sakinleriyle buluşan İlhan, gelen talep ve şikayetleri dinledi.

mahalle toplantıları:

Toplantılarda mahalle muhtarları ve vatandaşlarla yürütülen görüşmelerde iletilen istek ve sorunlar kayda geçirildi. İlhan, aktarılan konular hakkında bilgi aldı ve taleplerin ilgili kurumlara iletilerek çözümüne yönelik çalışmaların yapılacağını ifade etti.

okul ziyareti ve ihtiyaç sahipleriyle görüşme:

Program kapsamında Cazkırlar Mahallesi'ndeki okul da ziyaret edilerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Kaymakam İlhan ayrıca mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarla da bir araya gelerek hal ve hatırlarını sordu, taleplerini dinledi ve not aldı.

Mahalle sakinleri tarafından aktarılan sorun ve taleplerin ilgili kurumlara iletilerek çözümüne yönelik gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.

MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİNDE KAYMAKAM TURGAY İLHAN, BAKANLIĞIN KIRSAL MAHALLE ZİYARETLERİ...

MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİNDE KAYMAKAM TURGAY İLHAN, BAKANLIĞIN KIRSAL MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA YEŞİLKÖY, CAZKIRLAR VE YAYLA MAHALLELERİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE SORUNLARINI YERİNDE DİNLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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