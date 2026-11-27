Projeyle amaçlanan dönüşüm:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların sosyal yaşama katılımını artırmak ve kentteki tarihî ve doğal mirası tanımalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir proje yürütüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen "Birlikte Geziyor, Birlikte Tanıyor, Birlikte Güçleniyoruz" programı, yaz dönemindeki ilçe turlarının ardından Kasım ayında rotasını kent merkezine çevirdi.

Proje, sadece gezi organizasyonu olmanın ötesinde; ilçeler arası dayanışmayı güçlendirmeyi, ev içi sorumlulukları yoğun olan kadınlara nefes alma ve yeni deneyimler kazanma olanağı vermeyi hedefliyor. Hedef kitleye yönelik bu tür etkinliklerin sosyal sermaye ve bireysel özgüven üzerinde doğrudan etkisi olduğu hedefleniyor.

Denizli’nin simge noktalarında buluşma:

Program kapsamında her gün iki farklı ilçeden toplam 100 kadın kent merkezinin önemli noktalarını ziyaret ediyor. Katılımcılar Pamukkale Kocaçukur ve Karahayıt'ın doğal güzelliklerini görme, Denizli Atatürk Müzesi aracılığıyla kentin tarihî birikimini öğrenme fırsatı buldu. Teleferik ve Bağbaşı Yaylası gezileriyle Denizli'yi kuş bakışı izlemek birçok kadın için programın öne çıkan anları arasında yer aldı.

Yaz aylarında Çivril, Kale ve Acıpayam'da düzenlenen turların ardından kent merkezine taşınan etabın, katılımcıların çoğu için ilk kez teleferik ve müze deneyimi sunduğu, turistik mekânları yakından görmenin yeni ufuklar açtığı gözlendi.

Sosyal bağların örülmesi ve buluşmalar:

Günlük gezi programlarının ardından katılımcılar Beyaz Kafe'de düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun eşi Nilgün Çavuşoğlu ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya'nın katıldığı buluşmalarda sohbetler, deneyim paylaşımı ve karşılıklı destek öne çıktı.

Yemek ve çay eşliğinde gelişen samimi sohbetler, farklı ilçelerden gelen kadınlar arasında yeni dostluk köprüleri kurdu. Katılımcılar, program sayesinde hem günlük hayattan uzaklaşma hem de yaşadıkları kentin kültürel ve turistik değerlerini yeniden keşfetme mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Proje, katılımcı geri bildirimlerinden tam not aldı ve planlandığı şekilde Aralık ayı sonuna kadar devam edecek. Denizli’nin tüm mahallelerindeki kadınların ortak bir yaşam kültüründe buluşmasını amaçlayan program doğrultusunda yüzlerce kadının daha kente taşınması bekleniyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KIRSAL MAHALLELERDE YAŞAYAN KADINLARA YÖNELİK HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJESİ, YAZ AYLARINDAKİ İLÇE TURLARININ ARDINDAN KASIM AYINDA ROTASINI KENT MERKEZİNE ÇEVİRDİ. MERKEZ ETABINDA BİNLERCE KADINI PAMUKKALE’DEN TELEFERİĞE, MÜZELERDEN KARAHAYIT’A ŞEHRİN SİMGE NOKTALARIYLA BULUŞTURAN PROJE, ARALIK AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK.