Kırsaldan KETEM'e birlikte: erken teşhis için kadınlar yola çıktı

Kırsal mahallelerden KETEM'e ücretsiz ulaşımla tarama

Şehzadeler Belediyesi ile Şehzadeler Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla KETEM üzerinden ücretsiz taramalar gerçekleştiriliyor. Program, meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde 15 Ekim'de başlatıldı ve uygulama farklı günlerde gruplar halinde devam ediyor.

Programın işleyişi ve sağlık hizmeti:

Çalışma ile yaklaşık 100 kadın, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki KETEM'de uzman sağlık personeli tarafından bilgilendiriliyor. Kadınlara meme kanserinde erken teşhis ve korunma yöntemleri hakkında sunumlar yapıldıktan sonra gerekli tarama testleri uygulanıyor. Bu yöntem, merkeze uzak mahallelerde yaşayan kadınların tarama hizmetlerinden düzenli biçimde yararlanmasını hedefliyor.

Mahalleler, sosyal etkinlik ve hedefler:

Programa Hacıhaliller, Aşağıçobanisa, Sancaklıiğdecik, Karaoğlanlı, Yeşilköy, Selimşahlar, Karaağaçlı, Karayenice ve Tilkisüleymaniye mahallelerinden kadınlar dahil edildi. Dün Yeşilköy ve Selimşahlar mahallelerinden gelen katılımcılar sağlık taramalarının ardından moral ve sosyal etkinlik amacıyla Şehzadelerpark'ı ziyaret etti. Gezide Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Hatice Öncü ve Kadın Meclisi Başkanı Fatma Ayhan da yer alarak kadınlara eşlik etti; program yemek ikramıyla sona erdi.

Çalışmanın temel hedefi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların sağlık hizmetlerine erişimini desteklemek, meme kanserine yönelik farkındalığı artırmak ve erken teşhisin önemini vurgulamaktır. Yerel kurumların ortak yürüttüğü bu tür programlar, tarama oranlarını yükseltmeyi ve hastalıkla mücadelede zamanında müdahalenin önünü açmayı amaçlıyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ VE ŞEHZADELER KENT KONSEYİ, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA KIRSAL MAHALLELERDE YAŞAYAN YAKLAŞIK 100 KADININ KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ’NDE (KETEM) ÜCRETSİZ KANSER TARAMASINDAN YARARLANMASINI SAĞLIYOR.