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Kırşehir ahilik haftasında kutsal emanetlerle buluşuyor

Kırşehir'de Ahi Müzesi'nde açılan Kutsal Emanetler Sergisi, Sakal-ı Şerif, Peygamber'in giysileri ve dünyanın en büyük Kur’an-ı Kerim’iyle ilgi çekiyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kırşehir ahilik haftasında kutsal emanetlerle buluşuyor

Kırşehir ahilik haftasında kutsal emanetlere ilgi

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahi Müzesi'nde açılan Kutsal Emanetler Sergisi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sergide Peygamber Efendimizin giysileri, kişisel eşyaları, Sakal-ı Şerif ve dünyanın en büyük Kur’an-ı Kerim’i ziyaretçilere sunuluyor. Etkinlik, İslam tarihine ilişkin nadir emanetleri yakından görme olanağı sağlıyor.

Sergide öne çıkan eserler:

Sergide yer alan parçalar arasında Peygamber Efendimizin giysileri ve kişisel eşyaları ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Manevi değeri yüksek olan Sakal-ı Şerif serginin merkezinde yer alırken, sergiye getirilen ve yoğun ilgi gören dünyanın en büyük Kur’an-ı Kerim’i de ziyaretçilerin incelemesine açık tutuluyor. Müze yetkilileri eserlerin korunması ve ziyaretçi güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alındığını belirtti.

Ziyaretçi gözlemleri ve yetkili açıklamaları:

Sergiyi gezen vatandaşlardan Osman Akman, 'Daha önce Kudüs’e gitmiştim. Kırşehir’de bu emanetleri görünce heyecanlandım. Ahi Evran kültürüyle kutsal emanetlerin birleşmesi ayrı bir heyecan oluşturdu' ifadelerini kullandı. Erken saatlerde müzeye geldiğini söyleyen Hacı Hasan Çetin ise Ahilik Haftası'nda bu eserlerin bir arada olmasının kendisi için gurur verici olduğunu aktardı.

Serginin sorumlusu Çetin Büyük de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, özellikle Sakal-ı Şerif'in Peygamber Efendimize ait olmasının sergiye ayrı bir anlam kattığını belirtti. Büyük, ziyaretçilere emanetleri yakından görme fırsatı sunulduğunu kaydetti.

Ziyaret bilgisi:

Kutsal Emanetler Sergisi Ahi Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor ve Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kırşehir’de Kutsal Emanetler Sergisi’ne yoğun ilgi

Kırşehir’de Kutsal Emanetler Sergisi’ne yoğun ilgi

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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