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Kırşehir Güneykent'te depo çatısı onarılırken düşen kişi yaşamını yitirdi

Kırşehir Güneykent'te bir depoda çatı tamiri yaparken düşen H.K., olay yerinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırşehir Güneykent'te depo çatısı onarılırken düşen kişi yaşamını yitirdi

olay özeti:

Kırşehir'in Güneykent bölgesinde bulunan bir depoda, çatı tamiri yaptığı iddia edilen H.K. dengesini kaybederek yüksekten düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde H.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olayın meydana geliş şekli, düşüş sebebi ve varsa ihmal iddialarına ilişkin deliller toplanıyor.

Yetkililer, görgü tanıklarının ifadelerini alarak ve olay yeri incelemesi yaparak kaza nedenini aydınlatmaya çalışıyor; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

iş güvenliği ve değerlendirme çağrısı:

Çatı gibi yüksekten çalışma gerektiren işler, uygun önlemler alınmadığında ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Olayın soruşturulmasıyla birlikte iş güvenliği uygulamalarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

KIRŞEHİR’DE BİR DEPODA ÇATI TAMİRİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN H.K., YÜKSEKTEN DÜŞEREK HAYATINI...

KIRŞEHİR’DE BİR DEPODA ÇATI TAMİRİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN H.K., YÜKSEKTEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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