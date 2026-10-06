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Kırşehir'de Ahi Çarşısı merdivenlerine çıkan özel birey kurtarıldı

Kırşehir'de Ahi Çarşısı'ndaki merdivenlere çıkan engelli olduğu belirtilen E.Ö., emniyet ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde indirildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırşehir'de Ahi Çarşısı merdivenlerine çıkan özel birey kurtarıldı

Kırşehir'de Ahi Çarşısı merdivenlerine çıkan özel birey kurtarıldı

Kırşehir'in tarihi çarşısı Ahi Çarşısı'nda, merdivenlerin bulunduğu bölümde intihar girişiminde bulunduğu bildirilen E.Ö. vatandaşlar tarafından fark edildi. Durumu görenler, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olayın ayrıntıları:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldı ve olası bir düşme riskine karşı itfaiye tarafından havalı minder açıldı. Görevliler, olay yerindeki paniği kontrol altına alarak hem vatandaşların hem de müdahale ekiplerinin güvenliğini sağladı.

Müdahale ve sağlık takibi:

Emniyet ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla E.Ö., bulunduğu yerden itfaiye aracıyla merdivenlerden indirilerek güvenli bir noktaya götürüldü. E.Ö., ilk olarak olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edildi ve yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak emniyet birimlerince soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ve gerekli takiplerin yapılacağını bildirdi.

KIRŞEHİR’DE AHİ ÇARŞISI’NDA MERDİVENLERİN BULUNDUĞU BÖLÜME ÇIKAN VE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN...

KIRŞEHİR’DE AHİ ÇARŞISI’NDA MERDİVENLERİN BULUNDUĞU BÖLÜME ÇIKAN VE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN ÖZEL BİREY EMNİYET BİRİMLERİ MÜDAHALESİ İLE KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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