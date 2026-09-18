Kırşehir'de ahilik haftasında kutsal emanetler ziyaretçi yoğunluğuyla buluştu

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahi Müzesinde açılan Kutsal Emanetler Sergisi, kentte yoğun ilgi çekiyor. Ziyaretçilere, Peygamber Efendimizin giysileri, kişisel eşyaları, Sakal-ı Şerif ve dünyanın en büyük Kur’an-ı Kerimi gibi önemli kutsal emanetler sunuluyor. Sergi, pazartesi gününe kadar ziyaret edilecek.

Serginin öne çıkan parçaları:

Sergide yer alan eserler, İslam tarihine ilişkin nadir ve manevi değeri yüksek parçaları bir araya getiriyor. Özellikle Sakal-ı Şerif ziyaretçiler için ayrı bir ilgi odağı oluşturuyor; sorumlular, bu unsurun Peygamber Efendimize ait olmasının sergiye farklı bir anlam kattığını vurguluyor. Müze düzenlemesi, eserlerin korunması ve ziyaretçi akışının sağlanmasına yönelik önlemlerle birlikte tasarlandı.

Vatandaşların izlenimleri ve tepkiler:

Sergiyi gezenlerden Osman Akman, daha önce Kudüs'e gittiğini belirterek, "Daha önce Kudüs’e gitmiştim. Kırşehir’de bu emanetleri görünce heyecanlandım. Ahi Evran kültürüyle kutsal emanetlerin birleşmesi ayrı bir heyecan oluşturdu" diye konuştu. Erken saatlerde gelerek sergiyi gezen Hacı Hasan Çetin ise Ahilik Haftası'nda bu buluşmanın kendisi için "gurur ve heyecan verici" olduğunu söyledi.

Kutsal Emanetlerin Sorumlusu Çetin Büyük de ziyaretçi yoğunluğuna dikkat çekerek, vatandaşların eserleri yakından görme fırsatı bulduğunu ve serginin Ahilik Haftası programı içinde önemli bir ilgi gördüğünü aktardı. Organizasyon, hem yerel katılımı artırdı hem de bölgeyi ziyaret edenler için kültürel bir çekim merkezi haline geldi.

Ziyaretçiler sergiyi, müzenin çalışma saatleri çerçevesinde pazartesi gününe kadar gezebilecekler.

KIRŞEHİR’DE AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI KAPSAMINDA AHİ MÜZESİ’NDE AÇILAN "KUTSAL EMANETLER SERGİSİ", VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR