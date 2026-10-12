Dolar 49,3544 -0,01%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.650,35 +0,01%
EUR/USD 1,1173 +0,11%
Brent Petrol 105,56 -1,02%
--°

Kırşehir'de araç ve iş yerine yönelik operasyonda 649 parfüm ele geçirildi

Polis ekipleri Kırşehir'de araç ve iş yerinde yaptıkları aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 649 parfüm ele geçirdi; B.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırşehir'de geniş çaplı aramada yüzlerce parfüm bulundu

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, araç ve iş yerinde yapılan aramalarda toplam 649 parfüm ele geçirildi.

Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin yetkililerce yaklaşık 2 milyon TL olarak değerlendirildiği bildirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri takip ve analiz çalışmaları sonucu belirlenen adreste ve ilgili araçta arama yaptı. Aramalar sonucunda çok sayıda parfüm ürününe ulaşıldı ve emniyete teslim edildi.

İşlemler sırasında ele geçirilen ürünlerin miktarı ve değeri kayıt altına alınırken, olayla ilgili olarak B.Y. isimli kişi hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Hukuki süreç ve değerlendirme:

Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi. Sürecin devamında teslim edilen ürünlerin kaynağı, tedarik zinciri ve satışa aracılık eden unsurların tespiti için soruşturmanın sürdürüleceği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, benzer olayların önlenmesi amacıyla denetimlerin ve saha çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Olayın ayrıntılarıyla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından ek bilgilendirme yapılması bekleniyor.

KIRŞEHİR’DE POLİS ARAÇTA VE İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMALARDA, PİYASA DEĞERİNİN YAKLAŞIK 2 MİLYON TL...

KIRŞEHİR’DE POLİS ARAÇTA VE İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMALARDA, PİYASA DEĞERİNİN YAKLAŞIK 2 MİLYON TL OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 649 PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı
images

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını...
images

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurt...
images

Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası